畢業生夢幻企業「台積電」12連霸 傳產由這企業連四年奪冠

大四學生要畢業求職了，大家心中都有各自最嚮往的夢幻企業，yes123求職網「Z世代畢業生職涯規劃與校徵季招募調查」發現，不同產業群中，科技業仍由台積電勝出，連續稱霸12年；傳產則由長榮集團連四年奪冠；金融業去年讓出首位的國泰金，今年重返首位。

調查顯示，高科技產業，在可複選狀況下，最想進入的企業(集團)前五名分別為：台積電(46.6%)、中華電信(39.3%)、鴻海(38.6%)，以及聯發科(31.5%)、華碩(30.6%)。

至於六到十名，又分別是：大立光(23.8%)、台達電(23%)、廣達(22.1%)，以及聯電(21.2%)、台灣大哥大(20.3%)。

就傳統產業來看，在可複選狀況下，最想進入的企業(集團)前五名為：長榮集團(25.1%)、誠品(24.4%)、台灣高鐵(23.6%)，以及中華航空(22.7%)、統一集團(21.8%)。

至於六到十名，又分別為：遠東集團(20.8%)、王品集團(19.8%)、台塑集團(18.6%)，以及星宇航空(17.4%)、中鋼(16.2%)。

金融產業方面，在可複選狀況下，最想進入的企業(集團)前五名則是：國泰金(34.8%)、富邦金(34.1%)、中信金(33.4%)，以及玉山金(31.6%)、台新金(28.9%)。

六到十名，又分別為：台灣金控(28%)、兆豐金(23.5%)、第一金(22.4%)，以及華南金(21.1%)、合庫金(19.9%)。

回顧過去調查發現，台積電已連續12年位居冠軍(指該產業別)；而在傳產部分，「長榮集團」連續四年為該組第一名；至於國泰金也自2023年後，在金融類組重返首位。

人人都想要進入高薪夢幻企業，但如何強化自己競爭力更為重要。yes123求職網發言人楊宗斌建議畢業生，首先至少要技能或證照，比如說想當廚師、美容師、美髮師、維修技師，從事高薪藍領工作。

像機師與空服員的職缺，幾乎都要求求職者的語言檢定成績，必須達到一定標準；此外，對金融業從業人員來說，投信、投顧、證券、保險等相關法定證照，更是不可少，其中針對儲備幹部(MA)的缺，同樣要求附上語言檢定結果。

楊宗斌表示，如果科系背景不同，也可以考慮業務型工作，即使通常是「低底薪，高獎金」，但隨著人脈累積，以及碰上景氣好轉時機，想要成為「TOP SALES」並非難事，例如某些明星房仲或保險員，甚至能達到千萬年薪。

如果自認語言能力不錯的「非理工」人才，甚至可以挑戰一下高科技產業，像是擔任海外業務人員，如果能擁有第二、第三外語能力的話，加上若獨立作業能力強，對於擔任國外業務，或者爭取外派機會，更具有大大加分的作用。

楊宗斌也發現，目前企業主急尋跨界、斜槓人才：像是能從事大數據分析，並使用AI軟體處理公務，同時也懂得數位行銷、社群經營；對於財經界徵才，主管們也希望新鮮人，最好能具備一些法務或資安、ESG永續經營等背景。