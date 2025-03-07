九年級生最嚮往夢幻企業出爐！台積電、長榮、國泰金稱霸

三月份開始進入校園徵才旺季，「九年級生」新鮮人即將投入職場，根據yes123求職網7日發布的最新調查顯示，有高達九成六的「應屆畢業生」或「今年退伍」的社會新鮮人表示，他們想要選擇「先就業」，就業意願創六年新高。

再進一步交叉分析觀察，其中準碩博士的「研究所」畢業生，搶先就業的比例是97.8%；至於大學部的「非研究所」畢業生，比例則為94.7%。

此外，調查還發現，科技、餐旅、金融為新鮮人心目中最熱門的就業行業，且有65%新鮮人嚮往外商。

這些想要先工作的人當中，在可複選狀況下，又有84.6%是規劃「到本土民營企業上班」；64.8%也規劃「到外商企業上班」；還有「到國營企業上班」（33.6%），或者「自行創業」（30.2%）；至於也考慮選擇「當SOHO族，外包接案」的，則占了28.6%；以及27.9%考慮「到公家機關上班」。

如果想要到本土民營企業工作，他（她）們主要選擇的行業，在可複選狀況下，前五名依序為：「科技資訊」（34.4%）、「餐飲住宿與休閒旅遊」（33.3%）、「金融保險與會計統計」（32.1%），以及「運輸與物流倉儲」（30.8%）、「批發零售與貿易」（29.2%）。

觀察前述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，近幾年來由於「學歷貶值」效應發酵，規劃優先找工作的社會新鮮人，依舊占絕大多數；還有持續超過兩年的「缺工潮」，讓職缺數居高不下，正是選擇搶先就業的好時機。

當然大家心中，都有各自「最嚮往」的夢幻企業（集團）。對今年畢業生而言，就傳統產業方面來看，在可複選狀況下，最想進入的企業（集團）前五名為：「長榮集團」（25.1%）、「誠品」（24.4%）、「台灣高鐵」（23.6%），以及「中華航空」（22.7%）、「統一集團」（21.8%）。

至於六到十名，又分別為：「遠東集團」（20.8%）、「王品集團」（19.8%）、「台塑集團」（18.6%），以及「星宇航空」（17.4%）、「中鋼」（16.2%）。

而以高科技產業方面來說，在可複選狀況下，最想進入的企業（集團）前五名分別為：「台積電（2330）」（46.6%）、「中華電信」（39.3%）、「鴻海」（38.6%），以及「聯發科」（31.5%）、「華碩」（30.6%）。

至於六到十名，又分別是：「大立光（3008）」（23.8%）、「台達電（2308）」（23%）、「廣達（2382）」（22.1%），以及「聯電」（21.2%）、「台灣大哥大」（20.3%）。

針對金融產業方面，在可複選狀況下，最想進入的企業（集團）前五名則是：「國泰金（2882）」（34.8%）、「富邦金」（34.1%）、「中信金」（33.4%），以及「玉山金」（31.6%）、「台新金」（28.9%）。

至於六到十名，又分別為：「臺灣金控」（28%）、「兆豐金（2886）」（23.5%）、「第一金」（22.4%），以及「華南金」（21.1%）、「合庫金」（19.9%）。

回顧過去的調查更發現：其中像是「台積電」已「連續十二年」位居高科技產業冠軍；而在傳產部分，「長榮集團」連續四年為該組第一名；至於「國泰金」也自2023年後，在金融類組重返首位。

上述「Z世代畢業生職涯規劃與校徵季招募調查」，是由yes123求職網於2025年2月19日到3月4日，以網路問卷進行抽樣，調查應屆畢業生或今年退伍會員，同時具大專以上學歷，有效問卷共1,355份，其中「研究所」367份，以及「大學部」988份，信心水準為95%，誤差值為正負2.66%。至於企業部分，有效問卷共1，037份，信心水準為95%，誤差值為正負3.04%。