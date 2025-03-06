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104發布2025職場趨勢 缺工、AI 狂熱、加薪競賽預演愈烈

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

104人力銀行6日發布2025職場「三大趨勢」，據最新統計目前計有近六萬家企業徵才創歷史新高，平均每位求職者可分到2.1個工作，顯見缺工壓力仍未緩解；並預期「AI狂熱」將有增無減，而「加薪競賽」則會愈演愈烈。

至於企業又該如何善用薪酬設計打贏人才爭奪戰？104資訊科技平台暨顧問服務事業體總經理花梓馨提出「三點提醒」。一是住宿餐飲業最難找人，企業需留意薪資行情；二是工程師薪資大漲，若不調薪，難以吸才留才；第三則是企業針對年資深淺的調薪狀況不同，必須小心出現「只見新人笑，不聞舊人哭」調錯薪資的情形，惡性循環下過度重視搶才，忽視內部公平，不只缺工問題難解，也會發生現有人才不斷流失的困境，最後恐怕就「鴛鴦蝴蝶夢了」。

花梓馨還提到，企業徵才容易出現「三大盲點」：沒有掌握薪資行情，錯過最佳談薪時機；找人只看薪資，忽略經營雇主品牌；以及過度重視搶才，忽視內部公平，導致人才流失。

花梓馨認為，具競爭力且最適薪酬設計有助於留才引才，加薪銀彈攻勢之外，企業積極經營「雇主品牌」已成新顯學。找人只看薪資還不夠，104人力銀行發現，企業贏得104「2024雇主品牌大賞」之後，獲得求職者的關注數提升1.5倍，年對年相比關注數成長29%，大幅領先未獲獎企業1%。

花梓馨建議，企業可透過3R來打造專屬於企業的雇主品牌，先透過調查(Research)了解自己與競業，接著定位(Reposition)選擇主要訴求定義出員工價值主張EVP，最後重塑(Reinvent)依重要性與急迫性，重新調整員工體驗。

此外，針對當前勞動市場「事浮於人」，104人力銀行的薪酬平台也「每週」動態更新市場薪資情報，提供企業精準啟動加薪攻勢。花梓馨指出，薪酬平台可比對各縣市與78個產業、即時計算企業薪資競爭力，幫助企業掌握員工年薪在整體市場的PR值，更即時更精準掌握各產業各職缺的動態薪資。

花梓馨並提到，薪酬平台也即將推出薪酬儀表板功能，讓企業一覽公司所有職務的薪資落點，並綜合人才供需比進行分析，以燈號方式給予企業建議，當職務供需比低，且薪酬PR值落後，就會亮紅燈提醒企業須留意該職務的薪資競爭力，隨時掌握市場薪資行情，不錯過最佳的談薪時機。

人力銀行 薪資

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