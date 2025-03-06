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104人力銀行統計 AI人力需求量3.2萬個創新高

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
104人力銀行創新長曹訓誌指出，透過450組AI關鍵字產出國內目前有3.2萬個AI相關工作機會。（路透）
104人力銀行創新長曹訓誌指出，透過450組AI關鍵字產出國內目前有3.2萬個AI相關工作機會。（路透）

AI有多熱？104人力銀行創新長曹訓誌指出，透過450組AI關鍵字產出國內目前有3.2萬個AI相關工作機會，再度刷新歷史新高，年成長幅度16%，超越市場同期增幅的8.5%。

AI運用愈來愈廣泛，104人力銀行也推出三大AI工具：履歷掃描、履歷健檢、以及JobBot，幫助求職者找到亮點的適合工作；不同世代對AI協助撰寫履歷的期待大不同，Z世代最講求TP值(Time Performance)，快速從無到有生成可直接使用履歷，資深世代則期盼透過AI協助讓履歷更有亮點。

不少求職者用AI寫履歷，104人力銀行研究顯示，求職者對AI寫履歷是「期待從無到有寫出可直接使用履歷」，各年齡層中22歲以下有33%最高，年齡越高比率越低；「期待讓現有履歷更有亮點」，各年齡層中資深世代比率較高，22歲以下僅37%最低。104人力銀行創新長曹訓誌提醒，使用AI撰寫履歷需把握「裡外一致、誠實且透澈」的原則，應利用AI於幫助個人從眾多特質中「選用」與工作最相近之處，增加錄取機會，而非隱瞞自身短處，避免履歷與實際能力不符，造成用人主管信任感快速降低。

AI浪潮下，企業招募重點、以及對求職者的核心能力要求也出現轉變！104人力銀行創新長曹訓誌分享，過去企業招募重視求職者的專業技能已逐漸被學習適應力取代，比起工作經驗年資，更重視求職者創新思維與潛力，標準化的履歷審查也加入數位足跡評估，不再單看單一專業領域能力，而是跨域整合能力；企業更期待求職者具備快速學習、AI工具應用、數據分析思維、問題解決、跨文化溝通五大能力。

為協助求職者從個人優勢出發，找到屬於自己的理想工作，104人力銀行透過AI提供三大工具：

104 AI履歷掃描：找工作第一關為完成履歷表，當要填寫時發現欄位多不知從何下手時，若已有現成履歷表，可上傳檔案並使用104 AI履歷掃描服務，AI將會幫求職者自動填完104專屬的基本履歷表。

104 AI履歷健檢：履歷完成後不知道自己寫的好不好？104人力銀行將履歷諮詢經驗系統化，透過大數據運算針對求職者期望的職務提供客製化建議，像是履歷中提到擁有6年的UI/UX設計工作經驗，系統會建議補充工作實績，讓用人主管更了解個人專長，藉此求職者可依照建議優化履歷。

104 AI JobBot：提供每位求職者專屬的推薦工作機器人，透過對話輸入職務名稱、工作地點、期望薪水等條件，系統將會綜合求職者儲存的工作與過往求職行為，推薦相對應職缺內容，協助找到最合適的工作。

AI 履歷表 求職

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