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勞團控高工時無作為 勞動部：工時較日韓低 推「照顧不離職」

聯合報／ 記者張博瑞葉冠妤／台北即時報導
勞團控勞動部對於國內高工時無作為，勞動部表示，民國112年的每周經常工時低於日、韓、新加坡等國，未來將積極推動「照顧不離職」政策。本報資料照片
勞團控勞動部對於國內高工時無作為，勞動部表示，民國112年的每周經常工時低於日、韓、新加坡等國，未來將積極推動「照顧不離職」政策。本報資料照片

桃園市產業總工會今與消防員工作權益促進會、台灣鐵路產業工會、豐裕工會至勞動部前抗議，砲轟勞動部長洪申翰對於降低工時、增加國定假日，及建構完善照顧假無作為。勞動部稍早回應表示，我國自民國112年的每周經常工時低於日、韓、新加坡等國，未來將積極推動「照顧不離職」政策。

對於洪申翰多次重申增訂國定假日屬內政部權責引發勞團不滿，多個勞團今天在勞動部前抗議，要洪申翰面對台灣的高工時，造成勞工工作時間晝伏夜出，對健康造成損害的問題。

對此，勞動部表示，外界常提到的「年總工時」，其實是「平均每人每年總工時」，統計的範圍包含「全時」及「部分工時」就業者；以鄰近國家部分工時勞工占比分析，韓國16.1%、日本24.8%、新加坡10.6%，我國僅占3到4%，在這樣的就業結構下，我國每人平均年總工時會比較高，但從另一角度來看，代表我國的就業者絕大多數是穩定就業的全職勞工。

勞動部進一步解釋，如果就「全時」就業者相比，我國112年的每周經常工時為41.5小時，比韓國的43.8小時、日本的42.9小時、新加坡的44.5小時都來得低。

勞動部說，未來將透過逐年調升最低工資，避免勞工需靠加班賺取工資、鼓勵勞資雙方建立協商機制，與工會簽訂團體協約，或是透過勞資會議協議，約定合理工時、強化勞動檢查及事業單位法遵訪視、透過獎勵提高中高齡及婦女之勞動參與率，增加部分工時勞動力等方向改善勞工工時問題。

至於國定假日調整的討論，勞動部說，法規的主管機關是內政部，不過勞動部近期也持續和相關部會，以及行政院交換意見與溝通。

勞動部承諾，願意綜合各界的意見，尤其各類工作者的需求，在一致性跟公平性的原則下，討論國定假日增加的議題。

此外，勞動部說，也將積極推動「照顧不離職」政策。除了去年推動「彈性育嬰留職停薪試辦計畫」，陸續邀請試辦機關及單位、團體進行焦點座談，積極拜訪民間團體，了解實施狀況及蒐整意見，未來將朝向更彈性的作法擬訂政策。

勞動部表示，面對勞工實際需求及民間團體的倡議，將以整體性思維檢討與規劃，也將持續積極與各界溝通，尋求社會相互包容，以建構更友善的勞工職場環境。

勞動部 國定假日 工時

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