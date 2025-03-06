快訊

屏東台電核三廠冒大量濃煙 警消趕往現場幸未釀災

不是說說！WSJ：川普將發布行政命令廢除教育部

一問三不知！帶媽遊北海道遇「超雷導遊」 妹子怒轟：花13萬被糟蹋

洪申翰上任逾百日 勞團轟降低工時、完善照顧假沒方案

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
勞團今在勞動部前抗議，針對勞動部長洪申翰對於降低工時、建構完善照顧假無作為表示不滿。記者張博瑞／攝影
勞團今在勞動部前抗議，針對勞動部長洪申翰對於降低工時、建構完善照顧假無作為表示不滿。記者張博瑞／攝影

勞動部洪申翰自去年11月上任已逾百日，除救火「公務員之死」是其一大任務，上任後也多次被勞團詢問對於增加國定假日、完善照顧假的看法，桃園市產業總工會（桃市產總）在去年12月也發起100小時絕食抗爭，不過洪申翰多次重申這屬內政部權責引發勞團不滿，今多個勞團在勞動部前抗議、要洪申翰面對。

桃市產總今與消防員工作權益促進會、台灣鐵路產業工會、豐裕工會一起至勞動部前抗議，對洪申翰降低工時、增加國定假日，及建構完善照顧假無作為表達不滿，更放話勞動部再不願積極面對，3月13日還會有下一場抗爭行動。

桃市產總理事長朱梅雪今要求洪申翰回答他所提出的「降低工時」，拿出具體方案。他說，立院第10屆時，民進黨立委針對國定假日增加的提案共有4案，而當年的洪申翰每一案都有連署，甚至還是共同提案人，過去支持修法增加國定假日的洪委員，如今變成勞動部的洪部長，卻只會迴避勞工增加國定假日的訴求。

另外，民進黨自己所承諾的「建構完善照顧假」也應該有具體作為，提出有薪的家庭照顧假。朱梅雪說，無論是「建構完善照顧假」，或是這兩天行政院長卓榮泰要推的「修法增加育嬰留職停薪津貼」，都不是洪申翰口中的「降低工時」，面對台灣日益嚴重的長照需求和少子化問題，完善相關的請假措施是必要的，但是整體性的降低工時如果沒辦法進行，終究是讓勞工持續面對惡劣的勞動環境。

台鐵產工理事黃祥銘也說，台灣工時長對於輪班工作者的影響更大，工作時間晝伏夜出已經對健康造成損害，延長工時將造成更嚴重的傷害，而產工要特別提出，增加國定假日是讓員工省去需要額外再請假的程序，更是目前勞基法中相對其他假別，更有法律保障同意權的休假。

消防員工作權益促進會理事陳昱志表示，台灣勞工高工時的背後，是下班後精神不濟的車禍意外、是家庭失和的人倫悲劇，消防員都看在眼裡，這些看起來都與勞動部無關，卻又與勞動部關係密切。去年底勞動部剛發生重大霸凌事件，社會具有極高關注度，每每有需要時勞動部就只會推卸責任，勞工要求國定假日就推給內政部，推卸得一乾二淨，都沒有勞動部的事。

桃市產總秘書孫語謙也點出過往在立院曾支持國定假日增加、現為內閣任職的時任立委，包括衛福部長邱泰源、次長林靜儀，及教育部次長張廖萬堅，她呼籲這些當年曾經提案支持增加國定假日的行政高層，現在也能持續支持並推動國定假日的增加，特別是在行政院內部會議時，希望能貫徹他們當年在立法院時提案和連署的初衷。

桃市產總理事長朱梅雪要求三黨表態支持增加國定假日。記者張博瑞／攝影
桃市產總理事長朱梅雪要求三黨表態支持增加國定假日。記者張博瑞／攝影

勞動部 國定假日 洪申翰

延伸閱讀

台積電擴大對美投資…我人才恐流失？勞動部：投資計畫不影響就不會有問題

獨／完成送審前最後一哩路 台新金與新光銀行工會終簽勞資協議

談80歲免評巴氏量表 洪申翰：倉促上路恐衝擊供需失衡

台水與工會簽團體協約 勞動部長洪申翰大推育兒福利條文

相關新聞

想進外商怎麼練英文？她分享3招「從日常開始」 業內人：不需要精通

想進「外商」勢必要具備一定的英文能力。一名女網友發文，稱她一直很想進外商公司，但大學時並不重視英文能力，畢業求職時才意識到英文的重要，對此，她分享增強英文的3種方式，並重點強調：「要在日常生活開始潛移默化讓自己喜歡英文」

洪申翰上任逾百日 勞團轟降低工時、完善照顧假沒方案

勞動部長洪申翰自去年11月上任已逾百日，除救火「公務員之死」是其一大任務，上任後也多次被勞團詢問對於增加國定假日、完善照...

她嘆工作最短只做1個月「沒有一份超過1年」 網建議：多試試不同工作

許多人在求職之路上，會不斷變換跑道，來找到理想工作。不過日前有位女網友表示，她工作從觀光業的票務助理到公家機關的約聘人員，都沒有在職超過1年，讓她無奈求助「想聽大家分享求職、工作心得與建議」。對此，多數人建議「仔細思考自己做不久的原因，再思考哪些工作你不喜歡，排除掉後會比較有方向」。

婦團籲改變性別薪資差距 勞動部：朝透明化努力

婦團日前呼籲以政策改變性別薪資差距。勞動部表示，持續朝薪資透明化的方向努力，如上市櫃公司應揭露男女薪資差距等；另外，正在...

嗆上司後…55歲上班族帶著1億爽退休！卻在一年內逢「雙重打擊」被迫重返職場

根據日媒「The GOLD」報導，日本一名55歲的上班族A先生，帶著1億日圓（約新台幣2210萬元）資產選擇提前退休，原以為能透過投資維持生活，卻在短短一年內遭遇資產大幅縮水與家庭負擔加重的雙重打擊。如今，他不得不重新找工作，面對中高齡再就業的殘酷現實。理財專家三原由紀解析，早期退休前應慎重考量的關鍵要點。

在早餐店工作不好嗎？她嘆沒成就感「像退休」 網見薪水：撐下去

在早餐店工作薪資待遇如何呢？一名女網友發文，稱她大學畢業後就在早餐店上班，打算先存錢再做打算，但做了半年多完全沒目標，越來越迷茫，也會擔心換工作的薪水還不如現在3萬8的薪資，對此，網友們認為薪水不少了，可以繼續做下去，「給自己一點時間」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。