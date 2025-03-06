洪申翰上任逾百日 勞團轟降低工時、完善照顧假沒方案

勞動部長洪申翰自去年11月上任已逾百日，除救火「公務員之死」是其一大任務，上任後也多次被勞團詢問對於增加國定假日、完善照顧假的看法，桃園市產業總工會（桃市產總）在去年12月也發起100小時絕食抗爭，不過洪申翰多次重申這屬內政部權責引發勞團不滿，今多個勞團在勞動部前抗議、要洪申翰面對。

桃市產總今與消防員工作權益促進會、台灣鐵路產業工會、豐裕工會一起至勞動部前抗議，對洪申翰降低工時、增加國定假日，及建構完善照顧假無作為表達不滿，更放話勞動部再不願積極面對，3月13日還會有下一場抗爭行動。

桃市產總理事長朱梅雪今要求洪申翰回答他所提出的「降低工時」，拿出具體方案。他說，立院第10屆時，民進黨立委針對國定假日增加的提案共有4案，而當年的洪申翰每一案都有連署，甚至還是共同提案人，過去支持修法增加國定假日的洪委員，如今變成勞動部的洪部長，卻只會迴避勞工增加國定假日的訴求。

另外，民進黨自己所承諾的「建構完善照顧假」也應該有具體作為，提出有薪的家庭照顧假。朱梅雪說，無論是「建構完善照顧假」，或是這兩天行政院長卓榮泰要推的「修法增加育嬰留職停薪津貼」，都不是洪申翰口中的「降低工時」，面對台灣日益嚴重的長照需求和少子化問題，完善相關的請假措施是必要的，但是整體性的降低工時如果沒辦法進行，終究是讓勞工持續面對惡劣的勞動環境。

台鐵產工理事黃祥銘也說，台灣工時長對於輪班工作者的影響更大，工作時間晝伏夜出已經對健康造成損害，延長工時將造成更嚴重的傷害，而產工要特別提出，增加國定假日是讓員工省去需要額外再請假的程序，更是目前勞基法中相對其他假別，更有法律保障同意權的休假。

消防員工作權益促進會理事陳昱志表示，台灣勞工高工時的背後，是下班後精神不濟的車禍意外、是家庭失和的人倫悲劇，消防員都看在眼裡，這些看起來都與勞動部無關，卻又與勞動部關係密切。去年底勞動部剛發生重大霸凌事件，社會具有極高關注度，每每有需要時勞動部就只會推卸責任，勞工要求國定假日就推給內政部，推卸得一乾二淨，都沒有勞動部的事。