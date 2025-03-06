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連過2關差最後一步！面試因個性被刷 她氣到睡不著：內向不配工作？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨自己面試因太內向被刷掉，讓她難過又生氣。示意圖，非新聞當事人。 圖／ingimage
一名女網友抱怨自己面試因太內向被刷掉，讓她難過又生氣。示意圖，非新聞當事人。 圖／ingimage

內向不適合任職？一名女網友在Dcard抱怨，近日求職找到一家符合自己期望的公司，經過層層關卡對方也表態「期待合作」，沒想到事後卻收到未錄取信，原因竟是「太內向」。這理由讓她非常不滿，表示生氣難過到睡不著，像在宣告未來的路都會充滿困難，有網友安慰「同為內向人真的懂，感覺好像從根本被否定了」。

原PO表示最近找工作看到職缺覺得適合，投履歷至一面、二面都順利過關斬將，也接到人資打來問期望薪資，一切都很順利，也向爸媽說錄取了，沒想到幾天後收到email說不合適。她當下又錯愕又傻眼，擔心是不是自己開出的薪資略高，打去人資確認卻被回覆「希望用比較外向的人」。

她坦言內心非常挫敗，自尊心受到很大打擊，明明自己學經歷不錯，可說向下求職，如果理由是找到更優秀的人才她無話可說，但現在這個跨縣市又經歷長時間等待的面試結果卻是「需要外向的人才」。她坦言一開始難過到現在有點生氣，理解求職公司本就有權選擇需要的人，但首先應徵的職稱就不是業務，工作內容也都是內部作業，氣得罵道「難道內向的人不配工作了嗎」，想到自己的特質不被社會接納就很鬱悶。

貼文曝光後不少人給予安慰，「內向很正常啊，實際上也沒有那麼多外向的人，但可以適當調整一下讓自己在某些場合融入團體中即可」、「聽起來更像是為了搪塞妳隨便找個理由。不然都已經是內勤了，要外向是要讓妳做什麼」、「沒去真的是福氣，相信妳未來能碰上更好的機遇，加油」、「考量因素很多，別想太多，就是沒緣分罷了」。

人資 內向 外向 職場 面試

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