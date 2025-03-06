想進外商怎麼練英文？她分享3招「從日常開始」 業內人：不需要精通

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享增強英文的3種方式。示意圖／Ingimage
一名女網友分享增強英文的3種方式。示意圖／Ingimage

想進「外商」勢必要具備一定的英文能力。一名女網友發文，稱她一直很想進外商公司，但大學時並不重視英文能力，畢業求職時才意識到英文的重要。後來她找到增強英文的3種方式，分享給網友，並強調：「要在日常生活開始潛移默化讓自己喜歡英文。」

一名女網友在Dcard發文，表示她一直很羨慕外商公司的薪資和待遇，但在大學時並不重視自身的英文能力，考多益僅僅是為了過畢業的英文門檻，苦讀才勉強過關，直到畢業後才深知英文的重要性，外商的工作內容也跟英文息息相關。為了讓自己對英文產生興趣，她分享3種方法增強英文能力，並重點強調要在日常生活中潛移默化接觸英文。

1. 手機介面改成英文版

原PO將手機介面改成英文模式，因為手機是每天最常用的東西，改成英文後，無形中增加接觸英文的機會，讓英文成為日常生活的習慣。

2. 看英文影集

原PO是非常喜歡迪士尼電影的人，她在化妝配影片時，都會看英文的電影，強迫自己練習英文聽力，久而久之，不看字幕也能聽懂劇情。

3. 下載背單字APP

原PO認為「遊戲感」較重的APP更能讓她持續用下去，學習起來也更有動力，像她經常做錯題目的人，需要可以放心慢慢學習的環境，此類APP就對她很有幫助。

此文一出，不少網友回應，在外商與其說要精通英文，會「講」英文更為重要，「本人在規模非常大的外商，但身邊同事多益很多500以下的，會講比較重要，多益分數什麼的不太重要」、「我在外商，英文程度大概全國pr40，如果妳的工作是需要與人深入訪談，那的確需要專業的英文，但我這科技業，能懂就好」、「除了部分真的有英文需求的職位跟高層，說真的在外商英文也不用多好，能溝通就好」。

也有網友認為「專業技能」更為重要，「專業技能比較重要，我學店以前考多益才400多，就基本英文聊天還行而已，常常都手機拿出來即時翻譯」、「專業能力跟個人特質還是比較重要的」。

多益 職場 英文

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