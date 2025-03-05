快訊

王大陸涉教唆打司機 動手3嫌無幫派背景…晚間移送新北檢

北市萬華大規模停電 台電證實高壓電纜故障：影響7千多戶

140萬卡友看過來！玉山家樂福聯名卡8月底到期 中信統一集團聯名卡登場

高市邀26企業找新媒體人才 媒合近300人次

中央社／ 高雄5日電

高雄市青年局今天舉辦新媒體人才就業媒合會，共有26家企業釋出逾百職缺，現場媒合近300人次。青年局長林楷軒自嘲，雖昨天宣誓就職結巴，但經社群小編剪接後影片瀏覽數高。

青年局今天在鳳山行政中心舉辦新媒體人才就業媒合會，活動匯集HTC、霹靂布袋戲、iPASS一卡通、台鋼雄鷹、永慶房產集團高雄區四品牌、夢時代等26家企業，釋出超過百項職缺，吸引不少求職者參與。

林楷軒致詞時舉自己的例子說明新媒體能力重要性，他說，昨天在市政會議宣誓就職時，因些微緊張誓詞唸得不盡如意，但經青年局小編巧手，此畫面化腐朽為神奇，短影片在不到1天時間內，已是今年以來青年局Instagram瀏覽數最高影片。

青年局今年媒合會以「新媒體」為主，網羅科技、零售、文創、運動產業等多元領域。青年局表示，高雄市全國首創「新媒體行銷管理師」證照，去年吸引近600名學員加入影音培訓，顯現新媒體人才將是未來市場趨勢。

會中夢時代、新光三越等百貨業者，釋出行銷、企劃、小編、電商等職缺。承億酒店開出月薪新台幣4萬5000元的影音媒體專員職缺。科技與製造業龍頭HTC、燁輝、哈瑪星等企業，也廣招數位行銷與多媒體人才。三芳化學更開出突破5萬元的月薪招募行銷業務管理師。

此外，文創與運動產業，例如霹靂布袋戲、台灣知識庫、健身工廠等企業，也開出相關職缺吸引對新媒體領域求職者。青年局表示，「K-TV高雄新媒體人才培育中心」除提供相關資源，還開辦「新媒體行銷管理師」證照強化求職者專業職能，至今已有1000名學員取得證照。

已取得新媒體行銷管理師證照的學員陳又寧表示，國內現無統一新媒體證照，從業者只能報考Google、Facebook、LINE等，偏重後台操作與新技術類的官方認證。但青年局開設的「新媒體行銷管理師」證照，課程包括企劃撰寫、攝影實務，讓學員清楚認識新媒體產業。

新媒體 職缺 青年

延伸閱讀

高市苓雅清潔隊蛻變再生 公辦都更公告招商

迎接陽明交大進駐 高市邀校方視察蓮潭會館整修

16張證照在身超狂 ARKis吐擊敗男團大絕招

出席高市路跑活動 林岱樺：不要問我司法

相關新聞

她嘆工作最短只做1個月「沒有一份超過1年」 網建議：多試試不同工作

許多人在求職之路上，會不斷變換跑道，來找到理想工作。不過日前有位女網友表示，她工作從觀光業的票務助理到公家機關的約聘人員，都沒有在職超過1年，讓她無奈求助「想聽大家分享求職、工作心得與建議」。對此，多數人建議「仔細思考自己做不久的原因，再思考哪些工作你不喜歡，排除掉後會比較有方向」。

婦團籲改變性別薪資差距 勞動部：朝透明化努力

婦團日前呼籲以政策改變性別薪資差距。勞動部表示，持續朝薪資透明化的方向努力，如上市櫃公司應揭露男女薪資差距等；另外，正在...

嗆上司後…55歲上班族帶著1億爽退休！卻在一年內逢「雙重打擊」被迫重返職場

根據日媒「The GOLD」報導，日本一名55歲的上班族A先生，帶著1億日圓（約新台幣2210萬元）資產選擇提前退休，原以為能透過投資維持生活，卻在短短一年內遭遇資產大幅縮水與家庭負擔加重的雙重打擊。如今，他不得不重新找工作，面對中高齡再就業的殘酷現實。理財專家三原由紀解析，早期退休前應慎重考量的關鍵要點。

在早餐店工作不好嗎？她嘆沒成就感「像退休」 網見薪水：撐下去

在早餐店工作薪資待遇如何呢？一名女網友發文，稱她大學畢業後就在早餐店上班，打算先存錢再做打算，但做了半年多完全沒目標，越來越迷茫，也會擔心換工作的薪水還不如現在3萬8的薪資，對此，網友們認為薪水不少了，可以繼續做下去，「給自己一點時間」。

學中文、薪情好 外籍生盼再來

政府開放外籍實習生，補旅宿業人力不足。有外籍生說，來台灣實習有機會練習中文，薪水甚至是母國的5倍，希望有機會再來台灣。

勞動部函釋：林業自然人雇主 可為林業移工保勞保

勞動部今指出，勞工保險課予雇主應為所屬勞工辦理加保的責任及義務，從事林業的雇主若為自然人身份，只要持有農業部核發的「林業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。