高市邀26企業找新媒體人才 媒合近300人次

高雄市青年局今天舉辦新媒體人才就業媒合會，共有26家企業釋出逾百職缺，現場媒合近300人次。青年局長林楷軒自嘲，雖昨天宣誓就職結巴，但經社群小編剪接後影片瀏覽數高。

青年局今天在鳳山行政中心舉辦新媒體人才就業媒合會，活動匯集HTC、霹靂布袋戲、iPASS一卡通、台鋼雄鷹、永慶房產集團高雄區四品牌、夢時代等26家企業，釋出超過百項職缺，吸引不少求職者參與。

林楷軒致詞時舉自己的例子說明新媒體能力重要性，他說，昨天在市政會議宣誓就職時，因些微緊張誓詞唸得不盡如意，但經青年局小編巧手，此畫面化腐朽為神奇，短影片在不到1天時間內，已是今年以來青年局Instagram瀏覽數最高影片。

青年局今年媒合會以「新媒體」為主，網羅科技、零售、文創、運動產業等多元領域。青年局表示，高雄市全國首創「新媒體行銷管理師」證照，去年吸引近600名學員加入影音培訓，顯現新媒體人才將是未來市場趨勢。

會中夢時代、新光三越等百貨業者，釋出行銷、企劃、小編、電商等職缺。承億酒店開出月薪新台幣4萬5000元的影音媒體專員職缺。科技與製造業龍頭HTC、燁輝、哈瑪星等企業，也廣招數位行銷與多媒體人才。三芳化學更開出突破5萬元的月薪招募行銷業務管理師。

此外，文創與運動產業，例如霹靂布袋戲、台灣知識庫、健身工廠等企業，也開出相關職缺吸引對新媒體領域求職者。青年局表示，「K-TV高雄新媒體人才培育中心」除提供相關資源，還開辦「新媒體行銷管理師」證照強化求職者專業職能，至今已有1000名學員取得證照。

已取得新媒體行銷管理師證照的學員陳又寧表示，國內現無統一新媒體證照，從業者只能報考Google、Facebook、LINE等，偏重後台操作與新技術類的官方認證。但青年局開設的「新媒體行銷管理師」證照，課程包括企劃撰寫、攝影實務，讓學員清楚認識新媒體產業。