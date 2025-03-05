彈性育嬰假試辦成效差 勞動部：朝更彈性化通盤規畫

賴政府力推「雙就業、雙照顧」政策，勞動部去年5月推動的「彈性育嬰留職停薪」試辦計畫，開放以「日」為最小申請單位，然參與試辦的89家公、私部門，僅24家申請，申請人數182人。勞動部次長李健鴻今表示，目前正在通盤檢討家庭照顧相關政策，將以不修法為前提，朝更彈性化規畫。

勞動部去年五月推動的育嬰留停試辦計畫至去年底告一段落，據統計，試辦單位89家，累計24家事業單位、182人申請，申請天數以3天為多。

李健鴻說，彈性育嬰留停試辦計畫已經結束，日前除邀集試辦單位座談，勞動部也另外進行調查、拜訪相關團體，更全面了解需求、多方搜集意見，接下來研擬的政策原則朝更彈性化規畫，藉以提高制度的使用率。

勞動部條平司副司長王金蓉說明，有來申請短天期育嬰留停的試辦單位員工，理由多是保母臨時請假、陪伴生病幼兒的臨時照顧需求，申請天以3天居多，有試辦單位反映育嬰留停申請在行政作業上比一般請假繁瑣，建議檢討申請次數、程序。