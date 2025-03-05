她嘆工作最短只做1個月「沒有一份超過1年」 網建議：多試試不同工作

許多人在求職路上會不斷變換跑道，來找到理想工作。日前有位女網友表示，她從觀光業的票務助理跳到公家機關的約聘人員，工作都沒有超過1年，讓她無奈求助，「想聽大家分享求職、工作心得與建議」。對此，多數人表示，「仔細思考自己做不久的原因，再思考哪些工作妳不喜歡，排除掉後會比較有方向」。

原PO在Dcard發文，貼出自己的工作經歷，她說擔任過6個月的免稅店實習生、1個月的航空業運務人員、6個月旅行社票務助理，工作最久的是做了10個月的公家機關約聘人員。原PO指出，「我沒有一份工作超過1年，在觀光產業會覺得自己跟不上步調，在公家機關又覺得好沉悶，而且不是正式人員也沒有保障，始終不知道自己到底想要做什麼，工作換來換去也不是辦法」。

文末，原PO表示，「我想聽聽版上的各位分享求職、工作心得或是各種建議，希望藉由大家的分享，讓待業中的我有一些方向，謝謝大家」。

對此，網友提出不同建議，「自己當老闆」、「歡迎加入國軍」、「我也有朋友是這樣，後來改行當保險員，獲得工作熱忱，多試試不同工作不是壞事，祝妳找到喜歡的工作」、「妳的專長跟興趣呢？妳如果沒有一個喜歡的工作，那有沒有考慮精進自己？」、「有沒有考慮做職涯諮商？我也是沒辦法在同一個地方、工作待超過一年，主要是會覺得很無聊，生活很乏味我就過不下去」。