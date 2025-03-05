在早餐店工作不好嗎？她嘆沒成就感「像退休」 網見薪水：撐下去

在早餐店工作薪資待遇如何呢？一名女網友發文，稱她大學畢業後就在早餐店上班，打算先存錢再做打算，但做了半年多完全沒目標，越來越迷茫，也會擔心換工作的薪水還不如現在3萬8的薪資。對此，網友們認為薪水不少了，可以繼續做下去，「給自己一點時間」。

一名女網友在Dcard發文，表示她自從去年大學畢業後一直在連鎖早餐店上班，因為還不知道自己的目標，因此打算先存點錢再做打算。但做了半年之後，感到非常「迷茫」，沒目標讓她過得很焦慮，早餐店的工作一個月薪水含獎金能拿到3萬8，忙的時候很忙，閒的時候可以滑手機，感覺像退休狀態，「完全沒成就感」。

原PO表示，她還在考慮是否要換工作，她對早餐店的工作已經上手了，但擔心就算換工作，薪水也不會高於3萬8，甚至會更低，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為3萬8薪水「不錯了」，建議可以先撐下去，再慢慢思考未來方向，「那妳就先繼續做這個工作，妳工作的薪水其實算不錯，我剛開始畢業出去工作的時候也是，賺的錢都拿去吃喝玩樂，沒有想太多，這樣持續1年，離職之後開始思考自己要的是什麼」、「我之前也是在早餐店工作，也是讀語言類，超迷茫，忙的時候超想離職，妳目前薪水還不錯，可以邊存點錢邊想之後要做什麼工作，給自己一點時間」。

也有網友提出可從事的工作，「利用下班時間準備公務員考試如何？我畢業時23歲，也是邊打工後來幾個月才正職（有做過補習班輔導老師跟家具店店員）邊念書，考上都快26歲了」、「去做業務，什麼樣的都好，賣車、保險、賣房子，妳絕對會有新的目標新的想法，跳脫舒適圈吧」、「報名補習班當軟體工程師」。