學中文、薪情好 外籍生盼再來

政府開放外籍實習生，補旅宿業人力不足。有外籍生說，來台灣實習有機會練習中文，薪水甚至是母國的5倍，希望有機會再來台灣。

武陵富野渡假村引進外籍實習生，近期首批將返國。旅宿客人面對外籍實習生都很好奇，推測來自東南亞，直說很勤快。記者觀察外籍生常笑臉迎人，收拾碗盤時以簡單中文詢問，動作也很快速。

多名實習生寫下實習心得，直言可以學中文，與華人共同工作、生活，屬於難得的體驗，收穫實在很大，也想再申請來台實習。有實習生說，實習期間正好是櫻花季，有風景又有薪水，不像在工作。

來自印尼的實習生說，台灣工資比印尼高出許多，讓他工作更有動力；在母國薪資每月才數千元，在台灣願意配合加班，還可以領到月薪3萬元，相當於母國薪水的5倍。

飯店業者表示，申請外籍實習生的成本，須支付仲介服務費，實習生吃住、機票錢也得出，與雇用本國實習生差不多，但國內年輕人不願意投入旅宿業，能找到人力最重要。