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外籍實習生補缺工 旅宿業盼持續

聯合報／ 記者游振昇黑中亮周湘芸／連線報導
國內旅宿業缺工，武陵富野渡假村去年10月引進12名外籍實習生，補房務部、餐飲部不足人力；有實習生說，實習期間正好是櫻花季，美景當前不像在工作。圖／業者提供
國內旅宿業缺工，武陵富野渡假村去年10月引進12名外籍實習生，補房務部、餐飲部不足人力；有實習生說，實習期間正好是櫻花季，美景當前不像在工作。圖／業者提供

國內旅宿業缺工，政府去年開放東南亞大學生來台實習，從事旅宿業房務、清潔、接待或餐廳外場等工作，不少旅館、度假村出現年輕的東南亞臉孔。業者表示，外籍實習生只能說簡單中文，但態度認真、熱情，可補人力不足，希望政策能持續。

台中武陵富野渡假村是老字號旅宿業，去年10月整修後開幕。渡假村表示，缺工比率高達40%，房務、餐廳缺工最嚴重，只有一半人力，因為人難找，過去多以跨部門支援因應，去年透過合法仲介公司，依經濟部規定引進外籍生實習，填補人力問題。

渡假村表示，去年10月起引進共12名外籍生實習，都來自東南亞，實習6個月，安排在最缺人的房務部、餐飲部，雖然只能以簡單中英文溝通，但工作態度認真，幹部指導後很快上手，服務充滿熱忱與笑容，很受顧客歡迎。

日月潭去年新開幕的力麗溫德姆溫泉酒店，用同樣方式申請到6名外籍生，其中5人為印尼籍，1月已入職房務部；業者表示，不分飯店規模，都有缺工現象，外籍生經在職訓練，以能投入工作，並達到業者要求的國際服務標準。

中部某飯店主管說，國內大學生或畢業生，多選擇到超商打工，卻不願到飯店和餐廳工作，主因是工時長、薪資低；還有許多國內年輕人面試後，都說不想加班，但旅宿、餐飲業因為人力不足，都需要員工加班。

這名飯店主管表示，政府開放外籍實習生來台，填補旅宿業人力空缺，雖非長久之計，但可補人力不足，在人力問題未解決前，希望這項政策能持續開放，否則人真的很難找。

中台灣觀光產業聯盟理事長黃正聰說，國內開放旅宿業引進外籍實習生，若不限制人數，對旅宿業幫助很大；外籍生若在母國取得國籍，再來台實習工作，可成為觀光業缺工的人力來源；這類外籍生來台，工作態度與素質也比移工更好。

交通部觀光署表示，外籍生申請來台旅宿業實習，過去有最長6個月限制，且須透過經濟部申請，今年起將改由觀光署審核，且放寬實習期限為外國大專院校學制的二分之一，今年已有454人申請，以印尼學生為大宗。但這些實習外籍生在申請簽證上，去年起外交部印尼辦事處對業者送件學歷資料認定有疑義，有部分案件被卡住，正陸續處理中，其餘國家則未受影響。

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