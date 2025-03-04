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勞動部函釋：林業自然人雇主 可為林業移工保勞保

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

勞動部今指出，勞工保險課予雇主應為所屬勞工辦理加保的責任及義務，從事林業的雇主若為自然人身份，只要持有農業部核發的「林業工作申請引進外籍移工之雇主資格認定」，也可替林業移工投保勞保。

勞動部日前函釋指出，由農業部核發的「林業工作申請引進外籍移工之雇主資格認定」函，載明「實際於林場經營造林撫育等林業相關之體力工作」，符合勞工保險條例施行細則第13條、勞工職業災害保險及保護法施行細則第11條、就業保險法施行細則第8條規定的「林場有關認定證明文件」，雇主應依法替所雇的林業移工加保。

勞動部勞動保險司司長陳美女說，先前一名林業自然人雇主送加保單到勞保局，想替雇用的林業移工保勞保，現在林場大多以企業社、木業社工商登記居多，作為事業單位加保沒問題，但自然人就會有問題，勞動部因此邀集農業部開會研議，希望自然人能比照林場，讓兩類移工權益ㄧ致，只要實際從事林業工作的移工，自然人雇主也能替移工加保。

她提醒，依勞保條例規定，僱用勞工(包含本、外國籍員工)5人以上的林場、公益及合作事業為勞保強制投保單位，雇主應為勞工辦理參加勞保，僱用勞工4人以下的林場雖不強制投保勞保，但仍應加保職災保險。

陳美女進一步說，基於實務需求，從事林業的自然人雇主如有引進移工，可持由農業部核發「林業工作申請引進外籍移工之雇主資格認定」函，作為認定證明文件向勞保局申請成立投保單位，為所僱用的勞工辦理參加勞保及職災保險。

此外，針對移工外展農務服務模式，陳美女說，農會(屬公益社團法人)或農林漁牧合作社作為外展農務雇主，也應依規定為所僱移工辦理參加勞工保險及職災保險。

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