人資邀面試卻不讀不回？過來人曝原因：根本不想點開
許多公司都會在人力銀行開設職缺，一名網友分享，近日幫公司徵才，每天都在人力銀行發出面試邀約，發現一大半的人都不讀不回或已讀不回，讓她直呼和以前找工作的年代差很多。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在Dcard以「現在徵才真是難」為題，指出自己每天在人力銀行找尋人才，發出不少面試邀約，但發現有一大半的人都不讀訊息或已讀不回，雖然理解不回覆表示沒興去，但不理解不讀訊息是什麼意思？
貼文一出後，多數網友都表示「我也有收訊息，都有收到，但沒興趣就不會回，就像企業對沒興趣的求職者不會回吧，還有面試後不回的企業也很多」、「就跟公司不一定會回覆，公司認為資格不符的投遞者一樣，我們也不一定會回我們覺得待遇不符期待的公司」、「有些人就是開著，沒有一定要換工作，如果真的很適合那個職缺，等公司主動打電話去挖角（談條件），就跟職缺開著未必要徵人，刷存在感打廣告」。
不過，也有部分網友指出不讀不回的原因，回應「很多亂槍打鳥的都不會想點開，或是薪資一定比現職還低的之類的」、「一堆人資根本沒看專業技術就一直丟，很煩」、亂投的連看都不會看，已讀不回基本上就是想拿香蕉請猴子，就滾一邊去」、「一定是屎缺，要不然就亂投」、「有些太鳥的公司會連點開都不想」、「你以為只有公司能挑人嗎？」
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