人資邀面試卻不讀不回？過來人曝原因：根本不想點開

當你在演藝圈站穩腳步後，卻選擇踏入全然不同的領域，那會是多大的挑戰？ 現年60歲，日本昭和時代的偶像伊藤麻衣子，曾出演多部膾炙人口的日劇，活躍於戲劇、電影與綜藝節目，在1980年代風靡日本。然而，在45歲那年，她做出人生的重要決定——考入早稻田大學，從學習預防醫學到進入機器人工學領域，甚至參與開發照護機器人。如今，她不僅是抗老化學研究者，更於今年獲聘成為大學教授。從明星到學者，她如何不斷挑戰自我，開拓全新的舞台？

2025-03-04 07:20