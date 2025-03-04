母升護理長操到不成人形…兒聽「遺言」心疼 網指關鍵：永遠有人犧牲

全台護理師人力緊缺，護理人員們背負著巨大的工作壓力。近日一位網友發文，表示媽媽升任護理長，但自己卻擔心她會猝死。

原PO在Dcard發文，表示自己的媽媽是一名資深護理師，一直以來都上大夜班，近日升任護理長（人稱「阿長」）。

原PO表示媽媽自從升職後，幾乎把所有時間都耗在醫院裡，即使回家也不敢讓手機離身。有一次媽媽想在值大夜班前補眠一下，卻因此漏接了一次電話，導致她現在只好隨時待命。

原PO以「累得不成人形」形容媽媽的現狀，她值完大夜班，還得開病房會議、處理教學組的工作，還要完成護理長的行政事務。而前任護理長雖然卸任，卻還是會干涉她的工作，護理師們也以前任護理長的話為主。

228連假時，原PO觀察媽媽，發現她一天頂多睡4個小時，「甚至可能根本沒睡」，有時還因為背痛只能勉強休息。

這幾天，一向不避諱談生死的媽媽問原PO，她走了之後能不能讓她穿得好看一點，能不能幫她跑藥懺…讓原PO心裡十分難受。

許多網友表示，護理長真的是一個很辛苦的職務，「工時超長，薪水領的比夜班還少。除了職稱好聽之外，我想不出來當護理長的好處」、「家母也是某醫院護理長，真的很辛苦很操勞。尤其這種基層主管，沒有高層的權利，又要扛比基層護理師更重的責任，夾在中間要處理一大堆行政問題又得第一線面對家屬、病人」、「現在這個時期，當阿長很不容易，人員不夠，班表根本出不來，辛苦了」。

有人勸媽媽轉換跑道，「我媽當過某教學醫院的阿長，也是累到不行。後來我們鼓勵她去考校護、榮家，幫她蒐集、整理資料。後來很幸運的到了榮家，有了週休二日，遠離不健康的班表和過於龐大的事務」、「我媽媽以前是高考公職護理後來升上護理長…後來她找到辦法考醫院內部轉職有成功轉到行政，上班時間變正常，內容也輕鬆，養老上班」。

也有網友認為問題出在台灣的大環境，「護理人員的大環境不改變，離職了一個又有另一個人上來補這個位子，永遠有人要辛苦、永遠有人要犧牲⋯到底什麼時候才能對台灣的護理人員好一點」、「真心覺得護理師需要更好的被對待，不論是薪資還是工時，畢竟任何人都可能生病，如果以後都沒人想當護理師怎麼辦，叫病人等死嗎」。