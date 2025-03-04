快訊

Google彩蛋再現！搜尋《火影忍者》3關鍵字 漩渦鳴人影分身跑滿畫面

M4 MacBook Air預測6大亮點升級超有感！1招解決痛點 讓果粉荷包失守

台股下挫159點收22,596點 台積電下跌20元守住千元大關

母升護理長操到不成人形…兒聽「遺言」心疼 網指關鍵：永遠有人犧牲

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一位網友發文，表示媽媽升任護理長，但自己卻擔心她會猝死。聯合報系資料照
近日一位網友發文，表示媽媽升任護理長，但自己卻擔心她會猝死。聯合報系資料照

全台護理師人力緊缺，護理人員們背負著巨大的工作壓力。近日一位網友發文，表示媽媽升任護理長，但自己卻擔心她會猝死。

原PO在Dcard發文，表示自己的媽媽是一名資深護理師，一直以來都上大夜班，近日升任護理長（人稱「阿長」）。

原PO表示媽媽自從升職後，幾乎把所有時間都耗在醫院裡，即使回家也不敢讓手機離身。有一次媽媽想在值大夜班前補眠一下，卻因此漏接了一次電話，導致她現在只好隨時待命。

原PO以「累得不成人形」形容媽媽的現狀，她值完大夜班，還得開病房會議、處理教學組的工作，還要完成護理長的行政事務。而前任護理長雖然卸任，卻還是會干涉她的工作，護理師們也以前任護理長的話為主。

228連假時，原PO觀察媽媽，發現她一天頂多睡4個小時，「甚至可能根本沒睡」，有時還因為背痛只能勉強休息。

這幾天，一向不避諱談生死的媽媽問原PO，她走了之後能不能讓她穿得好看一點，能不能幫她跑藥懺…讓原PO心裡十分難受。

許多網友表示，護理長真的是一個很辛苦的職務，「工時超長，薪水領的比夜班還少。除了職稱好聽之外，我想不出來當護理長的好處」、「家母也是某醫院護理長，真的很辛苦很操勞。尤其這種基層主管，沒有高層的權利，又要扛比基層護理師更重的責任，夾在中間要處理一大堆行政問題又得第一線面對家屬、病人」、「現在這個時期，當阿長很不容易，人員不夠，班表根本出不來，辛苦了」。

有人勸媽媽轉換跑道，「我媽當過某教學醫院的阿長，也是累到不行。後來我們鼓勵她去考校護、榮家，幫她蒐集、整理資料。後來很幸運的到了榮家，有了週休二日，遠離不健康的班表和過於龐大的事務」、「我媽媽以前是高考公職護理後來升上護理長…後來她找到辦法考醫院內部轉職有成功轉到行政，上班時間變正常，內容也輕鬆，養老上班」。

也有網友認為問題出在台灣的大環境，「護理人員的大環境不改變，離職了一個又有另一個人上來補這個位子，永遠有人要辛苦、永遠有人要犧牲⋯到底什麼時候才能對台灣的護理人員好一點」、「真心覺得護理師需要更好的被對待，不論是薪資還是工時，畢竟任何人都可能生病，如果以後都沒人想當護理師怎麼辦，叫病人等死嗎」。

Dcard 壓力 工時 薪資 護理師

延伸閱讀

婆婆不只送房還加碼！媳裝潢破牆遇驚喜 網羨慕：回家撬牆

跳蚤市場挖到寶！花10元買古硬幣價值翻80倍 專家揭背後歷史

見網友教戰守則！她傳授4大要點+閃玩咖撇步 網見1點反對：最沒CP值

護理師跨科支援釀罷工 邱泰源：相信醫院院長都很有智慧

相關新聞

母升護理長操到不成人形…兒聽「遺言」心疼 網指關鍵：永遠有人犧牲

全台護理師人力緊缺，護理人員們背負著巨大的工作壓力。近日一位網友發文，表示媽媽升任護理長，但自己卻擔心她會猝死。

相同工作南部也有「為何要北漂」？網揭考慮關鍵：大家擠破頭

為了求得一份好職位，有些人會選擇北上找工作，即使沒有順利求職，也會選擇暫居北部騎驢找馬，但有人就不解，若是到北部從事其他地區就有的工作，薪水不高還要支付高額房租，到底有何意義？問題一出便掀起討論。

揹千萬房貸…年薪280萬竹科3寶爸被裁員心慌 網見妻背景：該慶幸

身為上班族，在一輩子漫長的工作歲月中，難免會遇到公司不景氣而必須裁員的危機。一名竹科工程師表示，自己在35歲這一年被資遣，年薪280萬的他有3個小孩要扶養，雖然手頭上有900萬的現金股票，但是要繳房貸1200萬，家庭的每月開銷高達15萬，不禁焦慮不已。

風靡日本的女偶像…在45歲考大學、60歲當教授！天生反骨的她靠一隻狗徹底改變人生

當你在演藝圈站穩腳步後，卻選擇踏入全然不同的領域，那會是多大的挑戰？ 現年60歲，日本昭和時代的偶像伊藤麻衣子，曾出演多部膾炙人口的日劇，活躍於戲劇、電影與綜藝節目，在1980年代風靡日本。然而，在45歲那年，她做出人生的重要決定——考入早稻田大學，從學習預防醫學到進入機器人工學領域，甚至參與開發照護機器人。如今，她不僅是抗老化學研究者，更於今年獲聘成為大學教授。從明星到學者，她如何不斷挑戰自我，開拓全新的舞台？

在職面試想不出請假理由 網建議一律說：有私事！

許多人在尋覓到理想工作前，會在原本的工作騎驢找馬，不過日前有網友表示「在職工作真難，不敢廣投履歷，怕沒有那麼多假，也想不出請假理由」，他指出自己最近接到一間外商的面試，想請假去面試，好奇問「大家在職面試都用什麼理由請假？」

面試表現驚艷卻沒錄取…她想知道原因 過來人：理由千奇百怪

面試如果沒錄取，可以詢問主管原因嗎？一名女網友發文，表示自己面試一間很喜歡的公司，複試時主管對她的表現感到驚艷，未料過了一周後卻接到未錄取感謝信，讓她感到困惑，詢問網友，「面試沒錄取，適合詢問主管原因嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。