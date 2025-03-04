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相同工作南部也有「為何要北漂」？網揭考慮關鍵：大家擠破頭

聯合新聞網／ 綜合報導
上班族示意圖。聯合報系資料照
上班族示意圖。聯合報系資料照

為了求得一份好職位，有些人會選擇北上找工作，即使沒有順利求職，也會選擇暫居北部騎驢找馬，但有人就不解，若是到北部從事其他地區就有的工作，薪水不高還要支付高額房租，到底有何意義？問題一出便掀起討論。

原PO在Dcard發出疑問「為什麼一定要住在台北」？他指出，身邊有些同學或朋友都是專程從南部北上求職，然而從事的卻不是北部特有、主要產業，如金融、科技等等，而是服務業或餐飲業。雖然他沒有歧視之意，但這些工作每個地區都有，薪水也不高，北漂還要負擔萬元以上的高額房租，對他來說實在無法理解。

有網友認同表示，「我也不太懂我朋友為什麼一定要學人北漂，明明他們的工作就是端盤子的到哪端都一樣」、「人就是這樣，離家近就想逃，但離家遠又想家」。但也有人指出南北工作機會的確有差，「密度問題，打開104台北的職缺有100個，高雄、台南職缺才10幾個」、「雖然不是一定，但確實台北機會比較多，店比較多職缺也比較多，不管是要升遷或是轉職都快很多」、「南部薪水很慘的⋯⋯一堆不到30K」。

網友也指出，北漂的原因不見得全是為了工作，生活機能也是吸引大家往北跑的因素，「人多、方便、朋友交友圈廣，福利多」、「台北資源太豐富，免費或收費的都是」、「比較好玩吧，我上台北才發現我以前生活圈真的超無聊」、「工作機會和教育資源真的多」、「北漂人路過，一開始是為了想離家裡遠一點才來台北讀大學，後面覺得捷運跟公車都方便超級多，還有喜歡的活動幾乎都辦在台北」、「資源過度集中於首都圈」、「台北就是工作機會多、交通也便利，還有生活機能基本上不用擔心，當然一堆人想擠進來」。

北漂 求職 職缺

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