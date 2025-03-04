揹千萬房貸…年薪280萬竹科3寶爸被裁員心慌 網見妻背景：該慶幸

身為上班族，在一輩子漫長的工作歲月中，難免會遇到公司不景氣而必須裁員的危機。一名竹科工程師表示，自己在35歲這一年被資遣，年薪280萬的他有3個小孩要扶養，雖然手頭上有900萬的現金股票，但是要繳房貸1200萬，家庭的每月開銷高達15萬，不禁焦慮不已。

原PO在Dcard以「中年被裁員」為題發文，透露上周五一早進公司被拉進線上會議，當下心中就覺得不妙，果不其然一陣寒暄後，人資部門就宣告裁員消息。原PO表示，雖然公司在半年前就曾經資遣過人，但是聽到消息的當下，還是覺得非常震驚，也愛莫能助。

原PO透露，自己目前待的公司算是新創，雖然工作彈性，但也績效取向，股票直接變壁紙，這次被資遣的一群人，都是當時離開外商公司前來追夢的夥伴，「消極地想，大家又得開始一起找工作了」。

原PO提到，回顧這一年，在工作上越來越艱辛，任務雖然很難，但公司資源卻很少，薪水也一陣子沒調整。儘管年薪穩定領280萬，不過自己目前已經35歲，有3個小孩要撫養，名下還有1間房和2台車，「算了算，現金股票900萬，房貸還有1200萬，還有28年慢慢還，每天睜開眼小孩就是燒錢，月花費15萬」。

原PO接著表示，儘管老婆的年薪也破百萬，能幫忙扛一陣子的家計，但自己心中還是很焦慮，感嘆「唉！104打開感覺又得跟新鮮人pk了，大叔我準備履歷，要跟你們竹科軟韌工程師搶食了，不知道一線MNR大廠會不會回收我們老骨頭，肯加班、肯出差，跪求機會啊」。

對此，不少網友有感而發表示，「與原PO心有戚戚焉，45歲目前年薪超過400萬，也不知道能做到多久，每個月20萬在噴，被裁員心肯定很累而且很急，35歲還算好找工作，祝你順利面上好公司」、「不太能理解為什麼這麼需要錢卻會待新創，如果是我的話，會選擇非常穩的一線台商待下去」。

有網友安慰原PO，「35歲還很年輕吧！35歲生3個，感覺很早就當爸了？覺得很厲害」、「35有什麼好擔心的，45都很好找」、「我45被資遣，想休息都不行，工作就找上門了，但不一樣的是我是業務工作」、「老婆年薪破百該慶幸了，有些人老婆還沒工作的，這年頭生3個真的要給尊重」。