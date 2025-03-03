在職面試想不出請假理由 網建議一律說：有私事！

許多人在尋覓到理想工作前，會在原本的工作騎驢找馬，不過日前有網友表示，「在職工作真難，不敢廣投履歷，怕沒有那麼多假，也想不出請假理由」。他指出自己最近接到一間外商的面試，想請假去面試，好奇問「大家在職面試都用什麼理由請假？」

一名網友在Dcard發文表示，他在職找工作，不敢廣投履歷，怕要面試卻沒有太多假可以請，而且頻繁請假也想不出理由。原PO指出，「最近我在密集準備一間外商公司的面試，我選擇線上面試，已經過兩關了，第一次面試請假半天，主管傳訊息問我為什麼請假，第二次面試我請假一天，雖然我還有假，但第三次面試我已經不知道要找什麼理由了」。文末他拋問「在職面試，大家都用什麼理由請假？」

對此，網友建議，「我都用萬年理由『去銀行辦事』」、「我跟主管說我要去『移祖先牌位』，有問題去問我祖先啊」、「乾脆說自己有私事待辦就好」、「可以說去銀行郵局辦事、公家機關辦私事，或者說陪長輩看醫生」、「就說家裡有事情要處理就好，如果主管進一步問，就說帶長輩看醫生那種，沒有人會白目到問是什麼病吧」。

《聯合新聞網》也報導轉職實用QA，如果員工頻繁面試，又擔心主管懷疑的話，建議少用「生病」當理由，因為部分公司需要看診證明才能請假，隔天又身體正常的上班，反而會讓主管懷疑，建議改用「辦理證件、檢查身體、重要商品送貨到家，或者直接說家中私事」來請假。