風靡日本的女偶像…在45歲考大學、60歲當教授！天生反骨的她靠一隻狗徹底改變人生

當你在演藝圈站穩腳步後，卻選擇踏入全然不同的領域，那會是多大的挑戰？

現年60歲，日本昭和時代的偶像伊藤麻衣子，曾出演多部膾炙人口的日劇，活躍於戲劇、電影與綜藝節目，在1980年代風靡日本。然而，在45歲那年，她做出人生的重要決定——考入早稻田大學，從學習預防醫學到進入機器人工學領域，甚至參與開發照護機器人。如今，她不僅是抗老化學研究者，更於今年獲聘成為大學教授。從明星到學者，她如何不斷挑戰自我，開拓全新的舞台？

不想當偶像，天生就反骨！

1983年，伊藤麻衣子以日劇出道，迅速成為偶像歌手，並在隔年憑藉電視劇《被稱為不良少女》一舉成名。這個成功的角色並非偶然，當年的伊藤主動致電給導演，並表示要為戲剃光頭也在所不惜，最終讓她如願爭取到出演。

她為何如此堅持這個角色？伊藤接受NHK採訪時直言說道：「我真的非常討厭當偶像。」

由於和兄弟一起長大，她對可愛的形象心生抗拒，認為如果能演出一個叛逆的角色，或許就能擺脫偶像的束縛。因此，這次機會對她來說相當珍貴，也反映出她敢於冒險、反叛精神的個性。

一隻小狗扭轉思維，為自己而活

29歲時，伊藤因緣際會下收養了一隻黃金獵犬Atom，這隻狗徹底改變了她的價值觀。

當時的伊藤還在演藝圈競競業業地打拼，但是當她看著Atom時，才發覺光是牠的存在，本身就是意義。牠不會穿昂貴的衣服，也不會刻意想招人喜歡，牠只是忠實地活著，這樣就覺得非常棒。這讓伊藤明白，原來活著就是這樣的感覺。

因為決定像Atom一樣過生活，伊藤下定決心剪了頭髮，改穿輕鬆的衣服，減少化妝，放棄取悅他人，她停止了所有的討好。

伊藤表示：「我的心情變得完全不一樣了。我曾經為了工作而拚命抓住所有機會，但即使我放棄一切，沒再接到工作，那也是我的人生。」

45歲挑戰自我，考上早稻田

出道25周年，邁入4字頭的伊藤開始思考想對社會做些回饋，但卻無法想到能做些什麼，因此當時她想到如果能上大學，也許可以找到可以做的事情。伊藤對於預防醫學感興趣，於是決定報考早稻田大學的遠距教學課程。面試時有人告訴她「藝人很快就會放棄」，但她堅定地表示：「因為有目標，所以不會輕言放棄！」，最後也順利合格。

每當快要放棄時，伊藤會自問：「我為了什麼在學習？」因為有著想回饋社會的夢想，才讓她堅持了下來。

她原本計畫選修預防醫學的專題課程，卻得知這門學科的教授將退休，專題課程也因此停辦。豈料，一位20歲的年輕同學建議她可以學習機器人學程。

雖然伊藤不是很了解，但因為長期在演藝圈工作，經歷過許多失敗，所以她決定在大學生活中，要試著抱持開放的心態聽取他人的建議，最後踏入機器人研究領域。

大學期間，她結合了預防醫學和機器人的知識，開發了一款可以檢測正確深蹲的機器人，因此獲得企業的鼓勵，建議她繼續進行這項研究。於是她向教授請教，最終以推薦進入了研究所。

人生60才開始，挑戰聲優與教授職位

隨著研究的順利進行，她還成功進入博士課程。經過6年的博士學習後，她現在留在早稻田大學的研究室，並與東京大學共同進行研究。

當記者問到，是什麼讓她能夠堅持如此困難的道路？伊藤說道：「即使面臨困難，只要朝著回報社會的夢想前進，不斷鼓舞自己，最終將會迎來意想不到的人生。」

人們往往將夢想得很遠大，但伊藤建議可以從兒時喜愛的事物中汲取靈感，當人有了能專心投入的事物，就會充滿活力，這樣的生活才是幸福的。

除了仍在隸屬大學的研究室工作，今年60歲的她第一次挑戰了聲優的工作，甚至還接獲教授職缺的邀請。4月，她將在以培育企業家為目標的專門職業大學擔任教授，講授的科目是「調整自我心靈的技巧」這門全新的學問。

伊藤表示，接下教授一職，雖然有期待也有不安，但期望和能和學生們一起成長。她用實際行動證明了不論年齡如何，都能擁有無限的可能性與成長空間。

喜歡的事不一定順利，擅長的事更長久

伊藤麻衣子目前和小５歲的丈夫，以及4隻貓咪、一隻小狗生活。2025年受訪時提到，因為她即將展開新的挑戰，所以今年的代表字，選擇了「活」這個字。她也鼓勵即將要邁出新步伐的人們，「喜歡」的事不一定會順利，有時甚至會變得討厭，但「擅長」的事，通常能夠長久保持。找到自己擅長且能讓自己興奮的事，就有機會能夠勝出。

只要輕輕邁出一步，就會發現截然不同的世界。當你持續前進，將會遇到各種新的人、新的經歷與學習機會，甚至有人會為你開啟新的大門，就有可能迎向不同的未來。

（本文出自2025.02.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）