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華碩2025校園徵才啟動 8日台大登場

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

華碩（2357）2025年校園徵才即將盛大展開！巡迴首站將於3月8日在台灣大學校園博覽會登場，職缺涵蓋AI軟韌體研發、硬體、機構、業務行銷等，希望積極延攬各界精英，與華碩並肩同行，開啟AI新世代。

活動現場邀請多位主管與「職涯規劃師」提供專業諮詢外，自2014年啟動「Global Talent Program」國際人才培育計畫，已成功培育逾百位優秀人才，橫跨亞太、歐洲、美洲等地區。該計畫提供4到8個月的全方位在職培訓，涵蓋產品知識、行銷運營、客戶服務與業務管理，幫助新鮮人快速適應職場，拓展全球視野，歡迎優秀學子現場投遞履歷！

今年華碩推出全新「獎學金計畫」，開放電子、電機、機械、資訊、資工、資管、軟體及人工智慧等相關科系的大三至碩二在學學生申請，提供最高4年共112萬元獎助學金，並安排寒暑假至華碩實習，畢業後即可進入華碩，開啟職涯新篇章！此外，針對在校生，華碩亦開放為期12個月的「探索之星實習生」，透過部門導師制度，讓學生在實務操作中累積經驗，提前為職場做準備。

2025華碩「校園CEO實習計畫」於3月3日啟動招募，提供業務、行銷企劃、美編設計、社群行銷、公關等實習機會，開放大專院校在學學生報名。實習期間將由專屬工作導師指導，快速學習專業知識，體驗職場環境，探索自我潛力。通過校園CEO實習考核的優秀學員，可獲得華碩內部徵才優先面談機會，歡迎有熱忱、勇於挑戰且充滿創新能量的學子報名。

此外，華碩另推出校園特派員計畫，邀請熱愛科技產品且擅長經營自媒體的學子加入。錄取者將可享特派員專屬優惠碼、搶先體驗最新產品、實習面試推薦及品牌合作機會。這不僅是科技愛好者的最佳舞台，更是學子實踐創意、開拓職涯的最佳機會。

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