面試表現驚艷卻沒錄取…她想知道原因 過來人：理由千奇百怪

面試如果沒錄取，可以詢問主管原因嗎？一名女網友發文，表示自己面試一間很喜歡的公司，複試時主管對她的表現感到驚艷，未料過了一周後卻接到未錄取感謝信，讓她感到困惑，詢問網友，「面試沒錄取，適合詢問主管原因嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示在一月中時，面試一間自己很喜歡的公司，複試題目她很用心準備，主管對於她製作的簡報感到很「驚艷」，但看不出另一位營運官的反應是好是壞。未料在一周之後，收到了未錄取的感謝信。

原PO表示，面試當下她以為「穩了」，得知未錄取時真的感到很氣餒，很想知道不被錄取的原因是什麼，但又擔心主管收到詢問的信件會感到反感，因此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友表示可以問，代表求職者態度很積極，「真的很喜歡可以問問看，我也曾經這麼試過」、「可以喔，就是注意態度與表達感謝，期待未來有機會再被考慮就可以」、「可以問，這種面試者反而會讓我印象深刻，代表她很認真看待這份工作，我會比較想跟這種人一起工作」。

也有過來人表示，面試官給的理由很多種，「理由千奇百怪，因為面試妳的是『人』，標準就是他自己隨心所欲」、「這是主觀的，完全沒客觀這件事，綜合評分是耍人的」。

也有網友分享公司錄取的流程，「我們公司錄取一個員工要人資、人資主管、用人主管、部門主管、高層主管全部同意才行，常常用人主管挑中喜歡的人被其他幾位覺得太貴、學經歷不足或科系不對、離職原因不好、可入職時間太晚，能刷掉人的理由很多，所以主管可能真的很喜歡妳，但結果不是他能決定的」。