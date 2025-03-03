新鮮人想赴海外工作不是夢 MA計畫助攻高薪職涯與管理核心

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

對剛踏入職場的年輕人來說，最令人焦慮的莫過於職涯方向的不確定性。為了幫助新鮮人找到發展路徑，許多企業推出MA儲備幹部（Management Associate）計畫，透過系統化培訓、輪調機制及明確的升遷制度，為企業培養未來的管理與領導人才，不僅加速職涯成長，更為年輕人開啟通往高層管理的快速通道。

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近一年（2024/02/26～2025/02/24）「MA儲備幹部計畫」的熱門關鍵字，出現輪調、新鮮人、海內外、職涯、實務、專案、成長、全方位等議題，網友分享，「優點確實就是能見度，主管們的期許會高非常多，專案可能會比較大、比較有趣、比較屬於公司期待的推展方向」、「公司就是願意提供培訓，因為公司希望你成為未來的中高階主管」、「如果是以儲備幹部的條件外派，公司不但會提供訓練課程，也會給你很多機會累積管理經驗，這是很難能可貴的機會」。

職場新鮮人快上車！MA計畫手把手帶你實戰

信義企業集團提供

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MA（儲備幹部）計畫不只是新人的跳板，更是職場快速成長的黃金通道。其3大核心特色 —— 導師制度、專案指派、跨部門輪調，讓年輕人才透過實戰磨練，累積經驗與競爭力。

以信義房屋代銷業務處永續研展組經理童莉婷為例，三年前她參與信義企業集團第一屆MA計畫，短時間內歷經房仲業務、轉型辦公室、人資部與代銷業務處等部門，親身參與重大專案，快速掌握產業知識，為職涯奠定穩固基礎。

其中，讓她印象最深刻的經驗是參與「屋況說明書」開發專案。當時，她在房仲業務的第一線觀察到許多中古屋買家因資訊不透明，成交後才發現房屋瑕疵，導致交易糾紛。她與團隊推動「屋況說明書」，透過照片輔助買家掌握現況、建立瑕疵判定標準、優化貸款審核流程，大幅提升交易透明度。這不僅是她的職場成就感來源，更讓她體會到從第一線洞察問題、制定解決方案，再推動組織變革，才是真正的專業成長。

此外，MA計畫的跨部門培訓讓她在人脈與資源整合上佔據優勢，成為她晉升主管的重要助力。這樣的養成模式，讓MA新鮮人不只是學習者，而是未來企業管理菁英的最佳候選人。

跨領域×跨國界！MA計畫開啟海外職場新賽道

信義企業集團提供

信義企業集團提供

MA計畫不僅培養企業內部的全方位能力，還提供難得的海外發展機會，讓學員走出舒適圈，在不同市場驗證實力、拓展國際視野。

以信義集團MA計畫為例，採用兩年四階段培訓，每半年輪調一次，從房仲業務、幕僚單位到海外市場歷練，參與者不僅能深入了解企業運營，還有機會前往中國、馬來西亞、日本，親身體驗當地市場變化，累積跨國經驗。這樣的高強度培訓，讓學員在一次次實戰挑戰中飛速成長，不只是培養管理潛力，更為職涯鋪設進軍國際的道路！

翻攝官網／國泰金控

至於國泰金控GMA計畫不僅強調跨部門培訓，更注重國際市場的實戰歷練，讓學員透過親身參與全球金融業務，打造國際競爭力。以國泰金控東南亞發展部副理林軒毅為例，他在GMA計畫期間，歷經國泰世華銀行國際管理部、環球交易服務部的輪調，並協助成立海外企業金融Cash Coach團隊，專注於優化企業金融服務。

他曾在IOH開放個人經驗平台分享，最具挑戰的歷練是遠赴越南胡志明市，進行為期一個月的市場調研，透過訪談企業、實地觀察當地市場，不僅更精準掌握問題細節，也對開啟職涯發展有了更多的想像。

翻攝官網／UNIQLO

國際化人才需求不只侷限於金融與不動產業，餐飲與服飾零售業同樣積極布局，透過高強度培訓與海外歷練，培養具備全球視野的市場菁英。

怡和餐飲集團（JRG）推出的CMT計畫，透過為期三年的培訓計畫，學員在高強度實戰環境中磨練，計畫內容涵蓋2個月的門市訓練（Pizza Hut必勝客、KFC肯德基）、5個部門實習，以及4個月的海外培訓，讓學員在不同市場與業務領域中累積寶貴經驗。而UNIQLO的全球儲備幹部計畫則以「實力主義＋快速升遷」為核心，學員從門市營運起步，6至18個月內便有機會晉升店長，甚至前往日本、美國、法國、瑞典、新加坡、泰國、馬來西亞等海外市場，透過實戰培養決策與管理能力。無論是餐飲或零售業，這些計畫不僅是職場入門，更是打造國際級管理人才的高速成長通道，為年輕人開啟全球職涯的新可能。

職場沒有標準答案，每一次選擇都是探索自我的關鍵。MA計畫不只是學習的機會，更是成長的跳板。勇敢踏出第一步，你會發現職場的舞台遠比想像中寬廣，每一次挑戰都將累積實力，而這段歷練，將為未來開啟無限可能。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年02月26日至2025年02月24日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『MA儲備幹部計畫』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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