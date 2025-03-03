轉職實用QA 如何低調在職求職？主管可以請我提前離職嗎？

年後轉職潮果然搶搶滾，過去一個月，104人力銀行就有超過27萬名求職者上網找工作。轉職找到新工作固然重要，如何告別舊東家也很重要，104人力銀行整理轉職實用三大QA，提醒上班族如何低調在職求職？何時提離職？沒休完特休如何折算？助轉職者一臂之力。

Q1：在職找工作，好怕被主管同事發現，如何低調在職找工作？

A：104人力銀行分享「不必公開，但也不要說謊」的原則，擔心上班時間接到對方人資電話，可在履歷表上註記「方便接聽的時段」，像是午休、下班後，或「先用Email聯絡」等，或是善用104人力銀行線上功能，直接線上文字聯絡，低調求職。

如果因為頻繁請假面試，擔心主管起疑，少用生病當理由，因為部分公司需要看診證明才能核假，且隔天上班生龍活虎反而更容易起疑，改用辦理證件、檢查身體、重要商品送貨到家等等，或簡單的「家中私事」，主管或同事通常都能理解，也不會多問。

Q2：當確定要離職，離職預告期是否包含假日？主管可以請我「提前離職」嗎？

A：104人力銀行指出，不論是「定期契約」或「不定期契約」要離職，多要提前告知雇主。根據《勞基法》，只有工作未滿3個月不需預告期，其他像是工作3個月以上、未滿1年，需在10天前預告；工作1年以上、未滿3年，需在20天前預告；工作3年以上、需在30天前預告。預告期從提出離職的當天後開始計算，包含休假日、國定假日與特休都可以排在預告期之內。舉例來說：小美在A公司已工作1年1個月，如果她想在3月31日離職生效，她必須提前20天預告，至少在3月11日就要先提辭。

另外，公司內訂員工離職預告期不能比《勞基法》還要嚴格，不能讓員工已達法定離職預告期、還不能走人；若公司要求員工提前離職，也要經過雙方協商並達成共識，公司或員工不能單方面提前或延後離職日。

Q3：離職前，還有特休假沒休完，如何計算薪水？

A：《勞基法》規定，工作6個月以上、未滿1年，有3日特休；1年以上、未滿2年，有7日特休；2年以上、未滿3年，有10日特休；3年以上、未滿5年，有14日特休；5年以上、未滿10年，有15日特休；10年以上，每年加給1日、至30日為止。離職前，沒有休完的特休假，採到職日「週年制」計算，用月薪除以30日為一天工資，計算剩餘特休假天數的工資。

舉例來說：小美2024年6月1日到職，月薪3萬元，每月5日領上個月的薪水，她決定在2025年2月24日離職，依法規定，小美有3天特休，但她只休了1天特休，還剩2天特休。用月薪3萬元除以30天、算出一天工資1,000元，小美還沒休的2天特休可領到1,00X2=2,000元的折算工資，公司應在小美終止合約時發給折算工資，最遲不得晚於3月5日的原定發薪日。