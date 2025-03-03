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付費打工？排班出包她委屈自掏1千幫店開門 網怒轟：難怪慣老闆多

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友因沒分配到開店器具，導致她要自行支付1千元找鎖匠開鎖。圖／ingimage
一名女網友因沒分配到開店器具，導致她要自行支付1千元找鎖匠開鎖。圖／ingimage

打工中額外付出的費用真的該由員工自行負擔嗎？一名女網友發文，稱她打工的店家都由員工負責開門關門，但因為排班的關係，同事並沒有分配到開店器具，導致她要自行支付1千元找鎖匠開鎖，還沒上班就賠錢，事後老闆也認為是她的責任，要她負起責任。大批網友則為她抱不平，怒轟店家「難怪慣老闆那麼多」。

一名女網友在Dcard發文，表示她打工的店家是誰上班就負責開店、關店，會發鐵門遙控器和開鎖鑰匙，但並不是每個員工都會拿到，像她只拿到鐵門遙控器，就只能開鐵門。以往跟她一起搭班的同事都有鑰匙可以開大門，但有一天她沒注意到老闆的排班，當天的同事沒被分配到鑰匙，一時之間也連絡不到其他同事，只能自己花1千元找鎖匠開鎖，還沒上班就要「賠錢」。

原PO表示，她一直跟老闆道歉，認為沒記住同事沒鑰匙是自己的錯，老闆也怪罪她沒記清楚，要她付起責任。原PO表示，她不否認自己的錯誤，但沒鑰匙這件事之前早就反映過了，直到今天出事老闆才補發鑰匙給她，讓她感到有點難過，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為是老闆的責任，「排班是妳老闆排的，為什麼要妳負責？是我的話沒鑰匙就不開店，等鑰匙來，反正我人到了就算上班」、「班是誰排的誰負責，鑰匙誰分配的誰負責，店是誰的誰負責」、「不是妳的錯喔，應該請老闆自己付錢」、「老闆是管理職要管理你們，應該是他排班要記得這些細節，怎麼會是你們要注意，是他排班都排不好」、「這很明顯老闆的錯吧，排班有問題，還怪員工」。

也有網友認為原PO不該直接承擔責任，造就慣老闆，「不要這麼奴，難怪慣老闆都有恃無恐，不是我的錯要我賠錢我直接原地離職」、「妳九成以上的錯在太好欺負，這錢怎麼想都沒有理由是妳出，可以當學到教訓，但不改變真的之後賠不完」、「妳擔太多了，還幫忙開店，也不要總是道歉，未來社會很多鍋的，要努力爭取自身權益」。

慣老闆 打工 職場

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