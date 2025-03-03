一槌破億 台灣首部拍賣官實錄揭秘台灣最神秘的職業
藝術品拍賣官可能是台灣最神秘的職業之一，從舉槌到敲槌，短短數分鐘便可能讓藝術品身價飆升上億。台灣擁有拍賣官專業證照者不到十位，畫廊協會秘書長游文玫本是在國會工作的立委幕僚，中年毅然轉換人生跑道，2015年成為台灣首批取得專業證照的拍賣官，十年來舉槌上百場拍賣會。她近日出版台灣首本拍賣官實錄「拍賣場的人生故事」，認為主持拍賣會「就是一種表演藝術」，而拍賣官是指揮家，透過聲音、手勢和眼神，讓拍品榮華在手中流轉。
在法國，拍賣官不僅是需證照的正式職業，還曾列入中央政府官員。中國大陸也在1997年制定「拍賣法」，拍賣官須取得證照並註冊登記。台灣雖在1990年12月，由第一家本土拍賣公司「傳家拍賣」舉行第一場藝術拍賣會，迄今仍未制定拍賣官的專業證照制度。雖然在台灣登台舉槌無須取得資格，游文玫仍花了800天到大陸取得拍賣官證照。成為台灣首批取得專業證照的拍賣官。
游文玫曾受行政院之邀拍攝「性別平等微電影徵選」推廣影片，因為女拍賣官在當時可是異數，1959年才出現女性拍賣官。游文玫表示，因為拍賣官需「權威感」，傳統迷思認為男性才能勝任。近年女性意識抬頭，女拍賣官的數量終於接近人數的一半。
藝術品拍價動輒上千萬，因此大家總認為藝術拍賣會是富人娛樂。然而疫情期間崛起的線上拍賣與拍賣會直播，讓拍賣官在歐美成為另一種「網紅」，擁有大批粉絲。但問游文玫，拍賣官最重要的特質是甚麼？是外型還是聲音、手勢?她的答案竟是「健壯如牛」，因為一場拍賣會五小時起跳，拍賣官不僅必須從頭站到尾，手勢說話不能停、腦袋還得不斷運算報價，同時兼顧優雅和氣勢。
前主播戴忠仁轉戰拍賣官，曾寫下「八小時不間斷」的紀錄，比他當年播報陳進興綁架南非武官人質一案、連續坐在主播台上七小時還長。游文玫自己也曾寫下八小時不間斷主持的紀錄，但她也曾因午餐吃太少，連續主持拍賣會六小時後在台上昏倒。曾有拍賣官以防萬一，穿了紙尿褲上台。
「聲音是人際關係攻心之利器，也是你的第二張臉孔。」游文玫認為，「聲音」也是拍賣官的重要特質。拍賣官掌握語彙、語速、語種、語調，加上聲音表情，透過抑揚頓挫的音波，在拍賣場上穿透人心。據說女明星和女主播得巴結燈光師，才能在鏡頭前保持最佳狀態；而對拍賣官來說，負責麥克風音效的音控師具同樣的重要地位。她曾在主持拍賣會時麥克風突然失靈，她只能用原聲主持拍賣會，付出慘痛的代價。她從此養成拍賣會前，去附近土地廟祈求平安的習慣。
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