比起主管…他們寧願「諮詢AI」！Z世代正在重塑新職場？

摘要 1.根據Google最新調查，93%的Z世代每週使用兩種以上AI工具。Z世代積極導入AI，提高工作效率，但專家警告，過度依賴AI可能會影響職涯成長及批判性思考能力。 2.微軟和LinkedIn調查指出，71%的管理階層重視員工的AI應用能力，但過度依賴AI可能削弱人際關係和處理模糊情境的能力。專家建議，應注重專業判斷力和創意思維。

「AI讓我的工作量減半！」26歲的卡蘿斯（Abigail Carlos）在華納兄弟探索頻道擔任媒體策略師，負責管理社群媒體和團隊溝通。她用AI協助處理從寫文案、草擬email到檢查excel等繁瑣工作，從而讓自己能專注更具創意的任務。「這是聰明工作的方式，而不是更努力的工作。」她強調。

逾9成年輕人必備！

「用AI像本能，而非刻意」

根據Google最新調查，93%的Z世代每週至少使用兩種以上的AI工具。

在澳洲，22歲的法律系學生兼助理布克什（Monique Buksh）運用AI工具協助法律研究、尋找相關判例，並用另一款AI聊天機器人Claude檢查合約中的矛盾之處。在AI處理了耗時的工作後，她能更專注於與主管討論策略和專業發展。

「就像個人電腦剛問世時，願意擁抱電腦和程式的人，最終都表現優於抗拒改變的人。」加密貨幣交易所Coinbase的21歲人資實習生施萊伯（Josh Schreiber）如此比喻。他使用Perplexity和ChatGPT進行研究和腦力激盪，並用Otter.ai記錄和轉錄會議內容。

各行各業的Z世代都在積極導入AI工具。調查機構Randstad的報告指出，不論是行政工作或解決問題，Z世代在辦公室使用AI的頻率都明顯高於其他世代。德勤（Deloitte）創新長戈登（Deborah Golden）解釋：「這是與科技緊密結合成長的世代，對他們來說，使用AI更像是本能反應，而非刻意為之。」

AI專業成企業新寵！

調查：71％主管願優先錄用

企業也看好這股趨勢。微軟與LinkedIn調查顯示，71%的管理階層在招募時會優先考慮具備AI應用能力（AI expertise）的應徵者，近8成表示會給予擅長使用AI（AI-savvy）的員工更多責任。人才招募專家貝克（Tatiana Becker）指出：「企業會更重視具備AI技能的人才，而且這需求橫跨各個層級，不限於入門職位。」

然而，專家開始注意到隱憂。為企業提供線上學習軟體的TalentLMS調查發現，40%使用AI的Z世代認為，AI可能阻礙他們的職涯成長，因為許多該學習的技能都交給AI處理。

過度依賴AI助手變拐杖？

專家：不利批判性思考

微軟和卡內基美隆大學的研究更指出，過度依賴AI與批判性思考能力下降有關。

戈登觀察，約半數Z世代傾向找AI「諮詢」而非找主管討論，部分原因是疫情期間缺乏面對面互動經驗。「這可能削弱他們處理模糊情境和建立人際關係的能力，而這些都是職場中不可或缺的。」她警告。

隨著Z世代即將占據全球4分之1的勞動力，如何在提升效率和維持核心競爭力之間取得平衡，成為每個職場新鮮人必須面對的挑戰。亞利桑那州立大學寫作教學主任詹森（Kyle Jensen）建議，關鍵在於先培養專業判斷力，才能分辨AI建議的適用性，並提出更有創意的問題。

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《原文比起主管，他們寧願「諮詢AI」！Z世代正在重塑新職場？》