她好奇科技業年薪百萬生活 網曝：在竹科年薪「不到3百萬」算貧窮

一名女網友近日在Dcard以「年薪百萬的生活怎麼樣？」為題點名科技業，她推想台灣科技業的薪水應該位於各行業的前段，好奇在這行業工作的人生活如何，是過得開心還是懷有許多煩惱？

原PO也特別備註標題的「百萬」指的是2百萬至3百萬，對此有網友表示，「竹科貧窮線是年薪3百（萬）」、「竹科薪水天花板較高、機會更多，不可否認大廠幾乎主力都在竹科，所以高薪職缺都只開在新竹」。

有網友直言並沒有過得特別開心，「7成都是煩惱，3成是肝指數」、「房貸扣完根本沒剩多少」、「百萬能幹嘛？3百萬也只是吃飯不太看價錢而已」、「2百多萬，只有吃飯自由，其他沒感覺，負債太多了」、「加班加得很累，週末都在睡覺補眠」、「工作節奏緊湊有壓力，時間過很快，唯一好處只有想買什麼、想吃什麼不太看價錢」、「自己過會挺開心，問題是不管怎樣躲，都很難躲過爸媽追問薪資，騙或者隱瞞很難長久，身邊親戚朋友會動不動勒索一下，如果爸媽愛炫耀更可怕，連那種自己不認識的親戚都會出現，一下子帶孩子來要求內推」。

有人則已經購買房子，「年薪4百萬以上，有房有車無貸款，大部分的錢都去投資了，依然樸實無華的過日子，薯條加大、布丁還是會舔蓋」、「工作4年多，運氣不錯，年薪這2年都有4百萬以上，前陣子買了一間1千8百萬的房，還有1百萬左右進口車」、「買完房子後有房貸的情況下，還是可以吃飯不看價錢，一餐4百元都可以，偶爾再吃個1千元至2千元，一個月3至4次」。

也有網友雖然沒買房，但也過著有自己的休閒的生活，「基本上就是5萬以下想買的東西就買，想吃什麼就吃，不太會看價錢，一年出國4次以上」、「沒要買房就輕鬆過生活，偶爾吃吃大餐，買遊戲來玩」、「除了房子、車子以外，想買啥就買啥，想吃啥就吃啥」。