勞動部全台辦5場就博會 首場新竹提供逾萬職缺

年後轉職潮來臨，勞動部今年將在全台舉辦5場就業博覽會，首場15日將於新竹陽明交大光復校區登場，將有超過220家企業包含聯發科、中華電信等徵才，提供逾萬個職缺。

春節後是轉職及求職旺季，勞動部每年都會舉行就業博覽會，提供給有求職及轉職需求的民眾。

勞動部勞動力發展署就業服務組副組長黃巧婷告訴中央社記者，今年預計舉辦5場就業博覽會，第一場就博會將與陽明交大合辦，15日於新竹陽明交大光復校區登場。

黃巧婷說，總計有220家的企業提供超過1萬個職缺，其中包含許多知名企業，像是聯發科、迪卡儂及中華電信等。

黃巧婷也說，隨著AI科技進展，首場就博會也有許多與科技資訊相關職缺，包含IC設計工程師、智慧交通應用系統研發等職缺，若想投入相關產業民眾都可以到就博會。

另外，其餘4場就業覽會目前暫定為5月17日在宜蘭大學、6月14日在屏東縣立體育館、6月28日在彰化縣體育館、7月26日在成功大學等。

黃巧婷說，就業博覽會除了提供職缺外，也有提供職業訓練、職涯諮詢等服務，幫助求職朋友做好就業準備與職涯規劃。