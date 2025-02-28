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扯！面試填個資…身分證也要 網友怒：個資法假的？

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
有網友在面試前收到人資傳來的基本資料表，疑惑詢問是否正常。示意圖／ingimage
有網友在面試前收到人資傳來的基本資料表，疑惑詢問是否正常。示意圖／ingimage

面試有需要填身分證、家庭成員資訊嗎？近日，有網友在 Dcard 工作板詢問：「面試前人資傳來基本資料表，這是正常的嗎？」。

原PO指出，投遞履歷後，多家公司人資在約面試時，便傳送Word「人員資料表」，要求填寫姓名、住址、電話、信箱，甚至包含身分證字號、家庭成員等敏感資訊。原 PO 質疑：「公司行號可以無視個資法是嗎？我只是面試不是入職耶，這種不是都入職後才填嗎？」

網友風向一面倒，認為公司侵犯隱私。有網友建議「有些地方可以不填，像身分證字號跟家庭成員我就不會填。」也有不少人分享糟糕經驗：「遇過兩家硬要你填身分證、地址、家庭之類的個資，還說不填的話你還要面試嗎？」、「如果不填也無所謂，那放在資料表裡幹嘛？就不要那一格啊」說不考慮這種公司。

對此，面試心得分享平台《面試趣》專家表示，依《個人資料保護法》，公司蒐集個資須告知用途，且不得蒐集與面試無關資料。遇不合理個資要求，可以選擇不提供，或要求公司說明必要性。如強制提供身分證字號、家庭成員資訊，建議提高警覺，必要時可向相關單位檢舉。

《面試趣》也提到，已有許多企業聽見求職者心聲，著手改善面試流程，避免人事資料表侵犯求職者隱私。求職市場競爭激烈，但個人隱私不容輕忽。求職者應保護個資，謹慎填寫隱私資訊，確保權益。遇不合理要求時，勇於發聲，才能共同改善職場風氣。

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