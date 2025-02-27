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和平紀念日為國定假日 勞工出勤應給加倍薪資

中央社／ 台北27日電

明天開始是228連假勞動部今天表示，「和平紀念日」為法定休假日，雇主應依法給假並給付工資，如徵得勞工同意在和平紀念日當天出勤，工資應依法加倍發給。

依照勞動基準法第37條規定，內政部所定應放假的紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，都應休假，工資照給。

明天是2月28日和平紀念日，勞動部表示，和平紀念日為國定假日，如果適逢勞工例假或休息日，應於其他工作日補假。

勞動部表示，勞雇雙方如果是約定週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，今年會形成3天連假。

勞動部指出，雇主如徵得勞工同意在和平紀念日當天出勤，工資應依法加倍發給，若這名勞工在3月1日、性質為休息日出勤，應依規定前2小時1又1/3，後6小時為1又2/3的方式給薪；至於例假日部分，除非有天災、事變或突發事件，否則雇主不能讓勞工在例假日出勤工作。

勞動部強調，和平紀念日連假期間出勤及工資給付，事業單位應依法辦理，雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部1955專線提出申訴，以維權益。

勞動部 國定假日 連假 雇主

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