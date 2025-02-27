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不被疫情打倒…女服務業人員開啟新人生 44歲一招蛻變軟體工程師

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
失業的餐飲店女店長蕭暄融，看準機器人的應用潛力，參加職訓學AI機器人與機電相關技能，終於成功轉職成為軟體工程師。圖／勞發署桃竹苗分署提供
失業的餐飲店女店長蕭暄融，看準機器人的應用潛力，參加職訓學AI機器人與機電相關技能，終於成功轉職成為軟體工程師。圖／勞發署桃竹苗分署提供

44歲的蕭暄融原在連鎖餐飲業工作，因疫情衝擊失業，下定決心轉職，看準機器人在產業的應用與發展潛力，報名參加勞動部桃竹苗分署「智慧型機器人與圖控整合應用班」，從零開始學習，現已成功轉型成為機電整合公司的專業技術人員，開啟起薪4萬3000元新人生。

蕭暄融曾在知名連鎖餐飲業工作，並從工讀生一路晉升至店長，原本以為會穩定發展，但因疫情被迫失業，考量自國貿系畢業後進入職場，因學非所用，未能累積工作經驗，看到各產業紛紛導入AI應用，發現自動化與機器人產業是未來的趨勢與前景，上網搜尋職訓相關課程，希望能朝跨領域發展，在家人的支持與鼓勵下，報名參加職前訓練課程。

參訓初期曾一度遭遇程式邏輯編輯卡住，無法順利執行的困境，在經過訓練師耐心地指導與示範後，她利用分署提供的專業電腦及機具設備，並開始投入大量時間與精力練習，最終逐步掌握了基礎控制電路分析、機器人程式語言設計，及自動化圖控整合等相關課程的理論與實務操作，為自己奠定厚實的專業基礎。

結訓後順利錄取一家位於新北市的電腦系統整合服務公司，擔任圖控軟體工程師，起薪4萬3000元，成功開啟了她的技術職涯。她以過來人的經驗分享，盡管在轉職過程中面臨許多挑戰，但只要持續努力並設定明確目標，就能在新的職場領域中開創成功的機會。

桃竹苗分署長賴家仁表示，隨著AI時代的來臨，對人才的需求逐漸增加，尤其在半導體、軟體及電子資訊等領域，近年開設多項與AI相關的訓練課程，涵蓋AI機器人與自動化系統整合、AI人工智慧應用與程式開發，以及智慧製造工業AI軸控發展實務等課程。今年將開設117班自辦職前訓練課程，遠地學員可安排住宿並在結訓前辦理企業用人媒合，協助學員順利就業。

失業的餐飲店女店長蕭暄融，看準機器人的應用潛力，參加職訓學AI機器人與機電相關技能，終於成功轉職成為軟體工程師。圖／勞發署桃竹苗分署提供
失業的餐飲店女店長蕭暄融，看準機器人的應用潛力，參加職訓學AI機器人與機電相關技能，終於成功轉職成為軟體工程師。圖／勞發署桃竹苗分署提供
勞發署桃竹苗分署智慧型機器人與圖控整合應用班參訓實況。圖／勞發署桃竹苗分署提供
勞發署桃竹苗分署智慧型機器人與圖控整合應用班參訓實況。圖／勞發署桃竹苗分署提供

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