還沒入職先拿個資？他面試納悶「該填嗎」 網：服從性測試

年後不少人開始找工作，就有網友在Dcard提出疑問，自己面試時就被要求填寫詳細個資，明明還沒入職卻什麼都要告知讓他很納悶，表示「現在都這樣了嗎？公司行號可以無視個資法是嗎」，貼文曝光後引發網友熱議。

原PO表示過年後開始投履歷，與公司約好面試時間，人資就直接傳word檔，要他事先填寫人員資料表，表單內除了要填姓名、住址、電話、信箱，還包含身分證字號、家庭成員的姓名與職業等詳細資訊。他傻眼道「太久沒出來找工作了，請問這是正常的嗎」，表示好幾家人資都在面試前傳這種表格，明明只是面試不是入職，難道是自己跟不上時代嗎。

貼文曝光後網友表示可以不填「身分證字號那些空著就好，我還沒遇過不填不行的」、「中小企業我不會填，但那種很大型的企業，光是應徵或面試前就要去他們網站登錄履歷都會要那些資料」、「就是服從性測試，如果不填也無所謂，那放在資料表裡幹嘛」、「有些地方可以不填，像身份證字號跟家庭成員我就不會填，還有像是問是否單身的也不填，這種個人隱私問題沒必要回答對方」。

也有網友共鳴「真的很多家都會要求回傳又臭又長的個人資料表，還要寫自傳」、「最近小菜鳥在找工作也覺得好神奇，都還沒確定要進去為什麼要那麼多資料」、「可以去勞工局檢舉」、「有同樣的疑問，感覺很像在被騙個資，連我家人的工作都要寫，超級奇怪」、「有遇過逼我填的，我不填一樣收到錄取通知，但我會覺得這公司很雷」。