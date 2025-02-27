AI 產業鏈帶動科技人才熱 科技大廠面試問題大公開

1111人力銀行發言人曾仲葳27日表示，科技業的確是台灣經濟成長的關鍵引擎，因此，專業技術人才的需求將持續上升。不過，這股趨勢也引發熱議。就有不少網友討論要如何進入科技業，甚至直接詢問，進入科技業會遇到的面試問題。

網友羅列面試題目，包含「你對這個產業了解多少？請簡單描述」、「在我們部門需要了解光學原理、黃光製程、以及一些程式的編寫，你認為你自己可以勝任嗎？為甚麼你認為自己可以勝任？」、「如果你周末跟家人要出遊但是禮拜五晚上突然有急事要回公司處理你 (可能會處理到明天) 會怎麼做？」，「請依照你的經驗說服我你具有可以跟不同領域不同部門的人一起溝通協作的能力」。

曾仲葳認為，從這些題目中，不難發現，業者除了注重專業技能，以及團隊合作、應變等軟實力，也必須對產業有深入的理解。這也提醒有志進入科技業的求職者，除了提升硬實力，對於業界生態與未來趨勢的掌握也至關重要。

為了讓想進科技業的人更容易掌握產業資訊，「科技島 TechNice」特別策劃一系列產業鏈專題報導，深入解析產業供應鏈運作。記者實地採訪，剖析各家公司在生產流程中的關鍵角色，並研究人才需求趨勢。每篇報導涵蓋「公司簡介、核心業務、財務概況及未來發展」，讓求職者能夠掌握產業脈動，了解企業願景與職務內容。此外，報導後段還附上「職缺資訊」，可一鍵連結至1111人力銀行，提供求職者快速對接職涯的機會，同時幫助企業精準找到人才，解決科技業缺工問題。

另外，面對科技業缺工挑戰，1111人力銀行總經理張篆楷指出，許多科技大廠已透過「研發替代役制度」提前布局人才。根據年初調查，高達80.3%的科技業曾聘用研發替代役，其中員工規模超過200人的大型企業對研替人力的需求更甚於中小企業，顯示研發替代役已成為補足科技業人力缺口的重要管道。

「科技島 TechNice」還推出「研發替代役資訊專區」，詳細解析申請資格與制度運作，並透過與過來人的深度訪談，帶領讀者理解研發替代役的實際工作內容與挑戰。此外，平台也整合各大企業的研替職缺，提供即時媒合機制，讓企業與人才高效對接，精準解決科技業的人力需求。