工作7年月薪僅2.8K！他曝每天花2小時通勤：想離職又不敢

有一名網友在臉書社團「匿名公社」上發文表示，自己在職場奮鬥七年了，月薪僅2萬8千元，儘管享有年假，但必須依靠加班薪水才能稍微改善收入狀況，讓他萌生離職念頭。貼文一出，引發網友熱議，紛紛驚呼：「真的很少！」

原PO透露，家住在桃園，每日從桃園騎車到新北市中和上班，單程騎車需要40至50分鐘，月薪僅2萬8千元，外加每月2千元的育兒津貼，儘管享有年假，但必須依靠加班薪水才能稍微改善收入狀況，因此萌生離職念頭，但又擔心輕率離職可能影響家中經濟，因此發文向網友徵求建議。

貼文曝光後，引來網友熱議，多數人認為「領基本薪資還要通勤超過20分鐘我就不做了」、「底薪才28000，除以30天、除以八小時，加班一小時是能多少錢？當然要換工作啊」、「你一定是好員工，這樣的薪資在桃園找就有了，通勤時間也是成本，換工作吧」。

此外，還有不少網友建議他「有確定新工作福利更好才換，不要沒找到就換」、「薪水低還要那麼遠，騎驢找馬吧」、「在桃園找工作吧」、「找個桃園28000的，勝過這個中和的」。