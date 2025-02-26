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超商愛用熟齡員工 小7中高齡員工破3成、全家最老店員67歲

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
全家與7-ELEVEN紛紛調整勞動力結構，應對勞動力短缺的挑戰。記者張策／攝影
全家與7-ELEVEN紛紛調整勞動力結構，應對勞動力短缺的挑戰。記者張策／攝影

台灣進入高齡化社會，加上少子化問題浮現，各行各業紛紛調整勞動力結構，應對勞動力短缺的挑戰。近期，7-ELEVEN、全家等連鎖超商都推動中高齡勞工就業，7-ELEVEN門市聘用45歲以上中高齡員工達30%，全家最高齡員工達67歲。

全家便利商店指出，高齡、少子化問題日益嚴峻，企業需拓展多元的勞動力來源。全家在全台門市聘用的正職員工中，45歲以上中高齡員工已超過500人，最高齡員工達67歲。

全家便利商店說，透過提供漸進式教育訓練、友善工作輔具支援及職務再設計等三大策略，幫助中高齡員工適應工作環境。總部也啟動「緊急人力支援系統」，結合AI與科技設備，減少員工勞務負擔，持續導入科技化設備提升工作效率。

7-ELEVEN則是2018年起推動「樂齡計畫」，與勞發署合作，推出「樂齡學習計畫表」，為中高齡員工提供合適的職務設計，創造友善工作環境。

7-ELEVEN去年更推出「中高齡行前訓專班」，與各地就服中心及銀髮中心合作，培訓對超商工作有興趣的樂齡族群，提升中高齡從業者的工作競爭力，目前門市聘用45歲以上中高齡員工占比達30%，這個比率是各超商通路之冠。

中高齡 超商

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