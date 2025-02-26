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超商打工年輕人怎麼看？ 錢少事多成離職主因

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
便利商店遍布全台，不僅提供日常便利，也成為許多年輕人的打工選擇。記者張策／攝影
便利商店遍布全台，不僅提供日常便利，也成為許多年輕人的打工選擇。記者張策／攝影

便利商店遍布全台，不僅提供日常便利，也成為許多年輕人的打工選擇。對選擇在超商工作的優劣，許多民眾表示，工作機會多、工時彈性、能累積與顧客應對的經驗，都是吸引他們的關鍵因素。然而，工時壓力、過於繁雜的工作內容、當班人數等問題，也讓不少人選擇離職。

22歲的趙姓男大生表示，他當初選擇在超商打工，主要是因為「這是最容易找到的工作」，同時還能訓練應對顧客的能力。他認為雖然工作繁雜，但能學習到滿多東西。

23歲的張姓男大生則認為，工時穩定、班數充足，是他選擇這份工作的主因。他提到「事情雖然多，但習慣了就很簡單，而且能和各種客人交流，還滿有趣的。」同樣23歲的許姓男大生也分享，因為超商數量多，容易找到離家近的店舖，加上班表較有彈性，只要事先與店長溝通好，就能安排適合的上班時段，對兼職者來說相當方便。

然而，看似門檻低、彈性高的超商工作，實際上仍有許多挑戰，導致不少年輕人選擇離職。趙姓男大生就表示，雖然能學習許多事情，但晚班都要到深夜11時才能下班，會影響到隔天的上課狀況，最後只能選擇離開。

張姓男大生則提到，原本以為工時穩定是優點，但由於人力不足，他經常需要在早晚班之間輪調，甚至被調派到其他門市支援，「跟一開始想的不一樣，變成一種負擔，最後還是決定離開。」

薪資與工作量的落差也是影響年輕人去留的關鍵。許姓男大生表示，雖然工時彈性，但實際工作內容相當繁瑣，薪水卻不高。「光是應付奧客就已經很累了，還有一大堆雜事要處理，真的覺得不值得。」

三位同學也都指出，常常都是一個人當班，吃飯跟上廁所都要自己找時間完成，都認為很難接受，做著兩人份的工作薪水卻還是領最低時薪。

超商打工確實為年輕人提供了不少機會，但同時也伴隨著高強度的工作環境與不確定的工時安排。雖然部分人能適應並享受與客人互動的樂趣，但當班人數、低薪高壓、應對奧客等問題，仍讓不少年輕人望而卻步。

工作機會多、工時彈性、能累積與顧客應對的經驗，都是吸引年輕人的原因。記者張策／攝影
工作機會多、工時彈性、能累積與顧客應對的經驗，都是吸引年輕人的原因。記者張策／攝影
工時壓力、過於繁雜的工作內容、當班人數等問題，也讓不少人望而卻步。記者張策／攝影
工時壓力、過於繁雜的工作內容、當班人數等問題，也讓不少人望而卻步。記者張策／攝影

工時 年輕人

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