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超商大夜班人力難找 萊爾富也發聲了
全台人力荒，超商業者更是首當其衝，新北市去年與全家便利商店合作，前進銀髮據點徵才，勞工局去年共計辦理14場次、71人參與。相同問題萊爾富也同樣面臨，萊爾富表示若遇到大夜班缺人力問題，則會由店家跟區經理與總公司反映，協調支援因應策略。
萊爾富說，截至今年2月，萊爾富全台門店數共1642家，其中約3%至5%門市凌晨11點至早上7點有未營業暫歇情形，而多半夜晚不營業的分店，多數因位在廠區、辦公大樓或學區等特殊門市。
而缺工問題是全台普遍面臨的狀況，少數區域店家是因為找不到夜間人力，店主會跟區經理與總公司協調因應辦法，公司通常會請區經理或人力較多的門市協助支援，或考量區域經營情形准許深夜11時至上午7時暫歇營業。
萊爾富表示，門市中高齡者目前多數是中高階的主管，年輕人部分多還是以工讀生為主。
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