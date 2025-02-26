228連假將到工資如何計算？勞動局：兩薪制勞工不同

228連假即將到來，工資該如何計算，北市政府勞動局指出，告訴您228是國定假日，依勞基法規定，雇主應給勞工放假，且工資照付，或者經勞工同意後另外調整休假的日期，如果在徵得勞工同意在國定假日出勤的話，時薪制勞工時薪加倍、月薪制勞工加發1天工資。

北市勞動局長高寶華表示，勞動基準法第39條規定，國定假日勞工依法應休假一天，如果因業務需求要安排勞工在當日出勤，則雇主應依下列規定加倍支付工資，時薪制勞工，雇主應支付當日工資的兩倍時薪；月薪制勞工，因國定假日工資已包含於月薪內，若勞工當日出勤，雇主應另行加發一天工資。

高寶華表示，2月28日國定假日出勤當天除須發給加倍工資外，如果工作超過8小時部分，應依勞基法第24條第1項規定給付加班費。另外，如果連假當中碰到休息日出勤，雇主應依勞動基準法第24條第2項規定給付加班費。

勞動局提醒，如雇主未依法讓勞工於國定假日休息，或讓勞工在國定假日出勤但未加給工資，將違反勞動基準法相關規定，依法應各處2萬元至100萬元罰款，並會公告違法事業單位名稱及雇主姓名，事業單位要小心處理。

相關其他勞動法律疑問，勞動局提供「免費律師諮詢」服務資訊