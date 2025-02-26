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超chill面試！主管見她緊張倒紅酒共酌 網曝奇葩經歷：陪老闆買手搖飲

聯合新聞網／ 綜合報導
人們對於面試的印象往往是嚴肅的，近日卻有人分享了她經歷過的「最有趣的面試」，引起網友熱議。圖／ingimage
人們對於面試的印象往往是嚴肅的，近日卻有人分享了她經歷過的「最有趣的面試」，引起網友熱議。圖／ingimage

人們對於面試的印象往往是嚴肅的，近日卻有人分享了她經歷過的「最有趣的面試」，引起網友熱議。

原PO在Dcard發文，分享了一次特別的面試經歷。她表示當時自己在求職網站上投了某間本土中小企業的職缺，因為是自己感興趣了產業，因此在面試前花了不少時間準備。

面試時，先是由人資與原PO聊聊過往經歷，大概耗時10分鐘，接著就輪到部門主管進行面試。

原PO表示，面試官剛進來時一臉嚴肅，讓她有些被嚇到，連自我介紹的時候聲音都在顫抖，當時就覺得自己搞砸了。

沒想到這時面試官突然起身，從後面的櫃子拿出了紅酒，說「你看起來很緊張耶，要不要來一杯」，讓原PO直接愣住，不小心「蛤」了出來。

接著，兩人就一邊小酌一邊進行面試，走的時候他還把剩下的紅酒送給原PO。

也是因為這個小插曲讓原PO放鬆下來，她也順利地得到了這份工作。現在她每天上班都蠻開心的，公司氛圍很好，也很常有下午茶和小福利。

網友都認為這樣的面試真的很特別，「聽過咖啡、茶，沒聽過紅酒的，好chill」、「只有遇過喝茶，喝酒還真沒有」、「可以喝酒感覺主管應該蠻open的，該不會是酒商」。

也有網友留言分享自己經歷的有趣面試，「我有遇過老闆是處女座，問我是什麼星座，發現我是摩羯，然後就很想錄取我，說什麼因為都是土象的會很合拍」、「面試的時候剛自我介紹完，對方說：『你怎麼不緊張，我第一次面試人，我好緊張』」。

但有更多網友的經歷不是有趣，而是奇葩，「我遇過面試等很久，老闆一進來就說他很渴要我陪他走去旁邊買手搖飲」、「我有聽到朋友公司的老闆會先把履歷拿去擲筊，超荒謬」、「我遇過線上面試說他們公司發薪方式是虛擬貨幣的！好荒唐好像詐騙」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Dcard 主管 履歷 紅酒 面試

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