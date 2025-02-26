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傻了嗎？瘋搶28K 低薪職缺 專家：年輕人是為「這一點」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

台灣就業市場的低薪現象再度引發討論。基本工資調整至28,590元，俗稱「28K」的薪資水準，是許多公司常見的起薪。即使工作條件不佳，仍吸引大量求職者。

薪資查詢平台《比薪水》團隊指出，現代職場已不再以單一工作為主流。「新世代更看重工作的自由度，許多人選擇輕鬆、穩定的職缺為本業，同時發展斜槓事業，是一種新型態的職涯規劃。」

一名網友在Dcard發文詢問：「明明福利也不好，下班時間到還不能走、一小時才能算加班，一個月還要多兩個禮拜六來上班，才給28K，為何大家都去瘋搶？」貼文引發熱烈討論，網友紛紛表達看法：「他們瘋搶的是行政職吧，周休二日、見紅休、朝九晚五，不需要特別的技能」、「大家寧可在辦公室發呆，也不去服務業找虐啊」。

值得注意的是，還有網友指出市場上存在大量「幽靈職缺」現象：「我高雄這邊的確一堆萬年28K職缺從頭放到年尾，根本沒人動過⋯⋯每天還是會固定重新上傳一次職缺。」另有上班族分享：「一天上班八小時大概能摸魚兩小時，所以蠻多做辦公室的都會斜槓，一個月算下來也是差不多40-50K。」

對此，《比薪水》團隊提醒「幽靈職缺」對就業市場的負面影響：「某些企業定期更新並不缺人的職缺打廣告，不只誤導求職者，也扭曲市場對薪資水準的認知。這種現象存在已久，常對新鮮人的信心造成極大打擊。」

《比薪水》建議，求職者可上網查詢真實薪資，了解自己的身價，建立自信與議價能力，並且提醒斜槓需要妥善規劃，「善用時間管理工具，適當安排工作優先順序才能取得平衡、實現理想職涯。」

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