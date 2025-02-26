年後轉職注意！信義房屋揭3個NG行為恐影響求職

年後轉職潮來襲，求職者該如何獲得企業青睞？信義房屋透過求職者趨勢分析發現，展現積極、樂於學習的態度，且對職務發展充滿好奇；擁有清晰邏輯與口條，自信且展現專業形象者，往往能讓面試官留下深刻印象。然而面試時的三大NG行為，包括未充分了解新職務、流露出負面態度，或誇大資歷，都影響著求職成功率。

信義企業集團人力資源部協理馮昌俊指出，信義房屋在年後迎來大量求職者，許多人急於尋找新機會，卻未深入思考新工作與自身優勢的匹配度。例如房仲面試者，看重業務獎金制度的吸引力，但對房仲業務工作的性質與挑戰若不了解，就會產生期待落差，或需更長的適應期，甚至再次轉職。但若能把握機會積極適應，依然有機會在新環境中累積實力，成就職涯發展。

馮昌俊建議，求職者可設定3至5年的職涯目標，在轉職前盤點自身的專業能力與興趣，只要有六成符合就值得一試。而信義房屋房廣納人才，讓職務不只有單一形態，特別設計一系列職涯發展機制，包括180天培訓計畫與一對一師徒制，以陪跑方式確保新進員工適應房仲產業，也讓不同人格特質都能有多元的發展機會，從業務開發、社區住戶經營直至不動產顧問或朝管理職發展，提供多元學習機會與完整的支持機制累積核心競爭力，讓職涯更具深度與廣度。

面試時過度批評前公司或主管，也是常見的讓面試者對求職者印象扣分的原因之一。馮昌俊表示，職場人際關係與個人品牌密不可分，求職者應展現成熟度與專業形象，才能獲得企業青睞。部分應徵者在面試中抱怨過往職場經驗，甚至將離職歸咎於前公司的管理問題，這樣的表現容易讓面試官對其職場適應力產生疑慮。在信義房屋的面試經驗中，成功的求職者往往能以正向態度回應過往挑戰，並強調自身如何從經驗中學習與成長。

此外，履歷內容的真實性也是求職成功的關鍵。部分求職者在履歷上誇大經歷，例如強調參與某專案卻無法具體說明貢獻，這樣的表現容易引發企業疑慮。馮昌俊提醒，許多公司會進行履歷查核，而信義房屋更將誠信視為企業文化的核心，透過詳盡的甄選機制，確保求職者的經歷與能力匹配。因此，求職者應以具體事實展現自身價值，而非誇大資歷，這樣更能獲得企業信任。

馮昌俊強調，成功的轉職不僅是更換工作，而是職涯的升級。作為業界領導品牌，信義房屋提供完善的職涯發展資源，幫助新人快速建立專業基礎，並提供6個月5萬元的保障月薪，減少轉職初期的不確定性。公司亦提供5萬元轉職金，讓求職者在學習過程中發現不適合時，能夠無後顧之憂地調整方向。

信義房屋不僅提供工作機會，更積極協助員工打造長遠職涯發展。透過清晰的晉升管道、跨部門與跨國發展機會，並結合AI智能配案系統等數位工具，提升業務效率，幫助新進夥伴快速上手，專注於專業累積與客戶服務，打造更具競爭力的職涯基礎。馮昌俊提醒，只要明確目標，並謹慎挑選適合的職位，求職者就能在新環境中獲得成長與成就感。