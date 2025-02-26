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「碩士休學」要寫上求職履歷嗎？人資給建議：偷吃步很好用

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友碩士休學，找工作時疑惑到底該不該把休學經歷寫到履歷上。示意圖／ingimage
一名男網友碩士休學，找工作時疑惑到底該不該把休學經歷寫到履歷上。示意圖／ingimage

碩士「休學」的經歷該寫在求職履歷上嗎？一名男網友發文，稱他碩士休學，找工作時看到「肄業」的選項，疑惑到底該不該寫上去，擔心面試官看到會有疑慮，因此詢問網友意見。

一名男網友在Dcard發文，表示他原本是國立科大的學生，上了中字輩的研究所，後來發現興趣不合，於是選擇「休學」。近期在找工作時，看到履歷表上有勾選「肄業的選項」，他查閱相關資料後，發現休學也算肄業，因為休息後的學籍還在，復學後可自動恢復學生身分。

原PO疑惑究竟要不要把「休學」經歷寫在履歷表裡，如果寫上去能解釋空窗期，校名不錯也能加分，但害怕面試官看到會有疑慮，認為他沒有毅力、做決定不謹慎之類的，對此他詢問網友們的意見。

此文一出，有過來人建議寫下來，對求職有幫助，「寫，不吃虧，比學士有能見度，被問休學理由，找個說法圓過去就好，我也是碩士肄業，我就有寫，而且還是其它HR前輩提醒我要寫，這偷吃步很好用」、「我建議你寫上去，因為我們在撈履歷的時候，會先用碩士學士篩，你寫了，至少能幫助能見度，讓你的履歷被我看到，至於要不要邀請你面試又是另一回事」。

不過也有網友建議不要寫上，否則很難解釋，「除非工作有要求，不然寫大學畢業就好，碩士肄業可能會被當成能力有問題或是容易半途而廢，也通常被問為什麼沒畢業」、「先前也是考上私立前段大學，然後休學，原本也是有寫出來，可是一直被問怎麼考上了還要休學，還問一堆問題，後來直接拿掉不寫」。

履歷表 求職 面試

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