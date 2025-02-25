快訊

前立委楊文欣癌逝…6年任期跑票4次 創國會史上「跑票最多」紀錄

空間管理大師？台南「帆布車棚」蝦皮店到店開張 網驚：颱風不會吹跑嗎

行動電源爆炸說不清挨轟！亞果元素二度公告召回型號再+1 改13處免費回收

求職被問「是否有其他面試」怎應對？ 內行人曝關鍵：更有籌碼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期參加面試時，主管詢問是否還有去其他公司面試，讓他不知道該不該老實回答。示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期參加面試時，主管詢問是否還有去其他公司面試，讓他不知道該不該老實回答。示意圖／Ingimage

你找工作時，會一次投遞很多履歷嗎？一名網友分享，近期參加面試時，主管詢問是否還有去其他公司面試，讓他不知道該不該老實回答。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「面試官問我還有面其他家嗎？該怎麼回答」為題，指出自己想要轉職，投遞了不少履歷，近期正到各家公司參加面試，其中一名主管詢問「是否還有去其他間公司面試？」，他也老實說「還有」。

這名網友進一步說明，雖然可上班日壓兩周後，但他還是收到感謝函，好奇發問「當主管問這題時，該不該老實說？還是應該說只有面這一家？」。

貼文一出後，不少網友都建議實話實說，紛紛表示「我會老實回答，才不會結巴」、「直接實話實說，如果已經拿到哪間公司的offer也可以直接說，若公司有屬意你，人資會加快核薪和合約流程」、「直接實話實說喔，願意給機會的公司通常主管會請人事跑流程，多面試多選擇」、「實話實說即可」、「有其他面試可以講，要營造出自己有選擇權才好壓公司」。

此外，也有部分網友分享其他看法，指出「想用你的，你有其他選擇反而讓你更有籌碼，如果面試結束後就感謝信的，大概率是本來就沒有要錄用，跟你回答沒有太大關係」、「之前講沒有其他面試也是沒下文，問了也未必錄取，實在不知道問這個意義在哪」、「問這個問題，感覺不是沒什麼好問，隨便問問打發時間，就是像問腦筋急轉彎，想要測試臨場反應」。

Dcard 主管 人資 履歷 求職 面試

延伸閱讀

她抱怨金融業男生比較吃香 網吐槽：還是跟能力有關

嫌行政職男友沒「錢」途、不上進 女老師反被嗆：半斤八兩

「學歷」重要嗎？38歲男國中畢業求職屢碰壁 網：可考學力鑑定

養豬場年收近200萬？她興奮喊「跳槽」 業內人曝真實面貌：別小看

相關新聞

職場8點檔！已婚嫩妹狂對男同事撒嬌 直入主管辦公室「宣示主權」

在職場上，擁有良好的社交手腕通常有助於職涯發展。然而一名網友近日發現，24歲的已婚女同事，成天對男同事們撒嬌、開性暗示玩笑，甚至疑似與已婚主管出軌，不擇手段只為提升考績。

求職被問「是否有其他面試」怎應對？ 內行人曝關鍵：更有籌碼

你找工作時，會一次投遞很多履歷嗎？一名網友分享，近期參加面試時，主管詢問是否還有去其他公司面試，讓她不知道該不該老實回答...

照顧人才留不住...低年資離職率逾6成 北市推久任最高年領6.2萬

北市身心障礙人口約12萬人，社會局已布建88個身心障礙照顧設施，專任專業人員逾900人，由於照顧身障者相當辛苦，年資兩年...

他3月一次請假21天惹主管不爽 被要求「每月休掉幾天特休」

每個上班族入職前，都會先了解公司的特休與其他福利規定。根據《勞基法》規定，連續工作滿一定期間就有「特休假」，特休假也會隨著年資增加。不過日前有位網友抱怨「我3月要休假21天，主管很生氣我平常特休都不休，一次累積太多天，現在強制要我每個月都放幾天」。

50歲女僅高職學歷問「學電腦來得及嗎？」 網建議：考2執照更快

每個人合適的工作不同，要找到心儀的工作也不容易。日前有位女網友表示，自己已經50幾歲了，但只有高職學歷，月薪1萬出頭，想找到不費力的工作，因此求助網友，「我現在學電腦跟語言還來得及嗎？」對此，網友們鼓勵，「一定來得及，現在很多網路資源都免費的」，也有人建議她考堆高機跟天車（固定式起重機）執照。

她抱怨金融業男生比較吃香 網吐槽：還是跟能力有關

行行出狀元！不過日前有位女網友抱怨，她在銀行工作兩年後，發現金融業的男生很吃香，她指出有位男同事升等升很快，而且考績也很高，讓她無奈表示，「分行女員工都對男生過分親切，對我們女生則是很兇」。不過網友吐槽，「妳們只是能力跟個性比不上人家而已，對方工作能力一定比較好」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。