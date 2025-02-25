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照顧人才留不住...低年資離職率逾6成 北市推久任最高年領6.2萬

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
社會局已布建88個身心障礙照顧設施，專任專業人員逾900人，由於照顧身障者相當辛苦，年資兩年以下工作人員近5年離職率超過6成，市府今年推動為期7年的久任獎助計畫，最高每年可拿6萬2400元。圖／聯合報系資料照
社會局已布建88個身心障礙照顧設施，專任專業人員逾900人，由於照顧身障者相當辛苦，年資兩年以下工作人員近5年離職率超過6成，市府今年推動為期7年的久任獎助計畫，最高每年可拿6萬2400元。圖／聯合報系資料照

北市身心障礙人口約12萬人，社會局已布建88個身心障礙照顧設施，專任專業人員逾900人，由於照顧身障者相當辛苦，年資兩年以下工作人員近5年離職率超過6成，市府今年推動為期7年的久任獎助計畫，年資滿1至7年者可獲得1萬5600至6萬2400元不等久任獎助，預計明年初完成第一波發放。

根據統計台北市身障人口約有12萬人，社會局透過參建社宅及活用公有空間，已布建88個身心障礙照顧設施，聘任專任專業人員逾900人，但照顧身障者需具備細心、耐心及高強度專注力，也讓人員流動率高，近5年離職率雖只有17.82%，但工作年資二年以下離職率卻高達65%。

社會局表示，身障照顧專業人士薪水從均3萬5954到4萬6539元不等，目前專業人員缺額51至100人，但預估2031年身障照顧設施將布建超過130個，屆時人力需求將更將緊繃，為穩定專業人員久任，推動為期7年久任獎助計畫，於台北市工作年資滿一年，最長累計年資至7年，每年可獲得1萬5600元至6萬2400元不等的久任獎助，夜間及假日服務者將加成獎助。

此外，本外該計畫設置營運單位獎助，每聘僱一位專任專業人員，營運單位依專業人員年資可獲得8400元至3萬3600元不等獎助，鼓勵營造單位優化勞動環境、提升工作福利，吸引人才。

局長姚淑文表示，試辦計畫預計推動至120年，預計明年初完成首波獎助全發放，並結合衛福部「身心障礙照顧服務資源布建計畫」及現有資源，再提升身心障礙照顧人員勞動所得與福利，秉持營運單位好、照顧設施才會好；照顧設施好、身心障礙者才會好原則，盼能留住相關人才。

身障者 離職

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