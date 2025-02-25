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港務公司招新血 起薪逾41K、適用調薪3%

中央社／ 台北25日電

台灣港務公司今天公告擴大招考正、備取共228人，起薪每個月新台幣4萬1570元至5萬6680元；另外，台灣港務公司已規劃全面調薪3%，新進人員也將適用。

台灣港務公司發布新聞稿，招募新進人員報名從即日起至3月12日下午5時，4月19日辦理筆試、5月24日及25日辦理口試。

台灣港務公司說，今年招考正、備取共228名，職缺包含師級及員級。師級報考資格為「碩士相關科系畢業」或「大學畢業並有3年相關工作經驗」，起薪為每個月5萬6680元。

另外員級職稱為高級事務員、高級技術員者，須專科以上學校相關科系畢業，起薪為每個月4萬8230元；職稱為助理事務員、助理技術員者，高中職畢業即可報考，起薪為每個月4萬1570元。

台灣港務公司表示，已參考軍公教待遇調整幅度，規劃全面調薪3%，待相關程序完成後，新進人員起薪將進一步調整，提供更具競爭力的薪資條件。

台灣港務公司因應國際市場變動及產業趨勢，透過數位與永續雙軸轉型，推展各項業務，應業務需要招考航運管理、交通管理、航運技術、業務行政、法務、資訊、環保、職安衛、護理、土木、電機、機械、人力資源、政風、財務、會計等共16個類科，招考職缺地點包含基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港共9個港口。

徵才 科系 職缺

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