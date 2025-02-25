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職場8點檔！已婚嫩妹狂對男同事撒嬌 直入主管辦公室「宣示主權」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友近日發現，24歲的已婚女同事，成天對男同事們撒嬌、開性暗示玩笑，甚至疑似與已婚主管出軌，不擇手段只為提升考績。示意圖／AI生成
一名網友近日發現，24歲的已婚女同事，成天對男同事們撒嬌、開性暗示玩笑，甚至疑似與已婚主管出軌，不擇手段只為提升考績。示意圖／AI生成

職場上，擁有良好的社交手腕通常有助於職涯發展。然而一名網友近日發現，24歲的已婚女同事，成天對男同事們撒嬌、開性暗示玩笑，甚至疑似與已婚主管出軌，不擇手段只為提升考績

原PO在Dcard發文表示，這名女同事年紀雖小，手段卻挺高明，因為部門男同事比例高，而且都已婚或有穩定交往對象，但她根本沒在管，成天開些性暗示玩笑，只對男同事撒嬌說「最喜歡你了」，對女同事都不會。

原PO更爆料，去年底這名女同事開始往已婚主管出手，一天到晚往對方辦公室跑，還放些自己的東西在主管辦公桌上，就像在宣示主權一樣，除此之外，她還有部門唱歌往主管靠、說自己冷要主管的外套來穿等等事蹟，所有的行為通通都是針對已有對象的男性。

原PO表示，她明明已婚了，卻成天這副德性，覺得她老公好可憐，主管的老婆也好可憐，「現在主管私底下都會跟她沒日沒夜的聊天，她現在下班的時間越來越晚，有時候還看到主管開車載她下班，看得出來她為了考績，無所不用其極」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「職場八點檔，為上班增添一些趣味」、「為什麼妳的辦公室比較好玩」、「把關鍵畫面拍起來備用」、「借外套穿好像國中生」、「我公司業務跟女業助也是啊，我看過上下班接送，停車場手牽手等等，後來還被業務老婆發現」。

另外也有網友透露，他們公司也有女同事會這樣三不五時坐男性大腿，跟上司吃東西、互餵，手勾手說笑，兩人明明已婚也都有小孩，只能說這種事在職場上似乎並不罕見。

主管 出軌 同事 考績 職場 職涯發展

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