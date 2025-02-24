快訊

6縣市低溫特報「急凍跌破10度」 12地出現10級強陣風

韓國瑜赴靈堂拈香 籲法務部讓柯文哲見父「最後一面」

文湖線驚傳冒火花停駛 北捷揪原因：車底找出20公分鼠屍

差勤系統業者遭控 勞團桃園市抗議捍衛勞工離線權

中央社／ 桃園24日電

差勤系統業者商合行近期發生遷廠爭議，勞團收到員工投訴，公司不准員工請特休假、下班後交辦員工處理公務等，盼捍衛勞工離線權，桃園市政府今天表示已受理調解並將實施勞檢。

多名勞工和勞團24日一早在桃園市勞工教育大樓前，抗議商合行股份有限公司下班後，廠長持續在通訊軟體要員工協助排除工作問題又沒給加班，除大喊捍衛勞工離線權，更要求桃園市政府查明依法裁罰。

勞工家屬張太太接受媒體聯訪表示，先生工作年資已10年，但仍會發生公司不准休特休假的情況，且下班後先生還會接到公司電話處理主管交辦業務，下班後沒辦法好好休息，已影響家庭生活，希望桃園市政府可以協助辛苦的勞工。

桃園市電子業產業工會秘書魏豫綾指出，很多雇主還沒有勞工離線權的法律概念，即使下班公司仍會要求回電或處理公務。法國在2016年就明定在勞動相關法令裡，美國和其他國家陸續也有相關討論，台灣卻仍落後其他國家，要求主管機關重視。針對知名差勤系統業者商合行近期突發的遷廠爭議，勞團認為，主管在下班後於通訊軟體中交辦工作應列入加班。

對於勞方的指控，資方代表婉拒受訪。

桃園市政府勞動局勞資關係科長董純惠說，商合行公司因為調動及資遣費、非自願離職證明書還有加班費等爭議申請勞資爭議調解，已於今天上午召開勞資爭議調解委員會。另外，勞動檢查處也在20日受理商合行無理由不准員工請特休和涉未依法給付加班費等事項檢舉案，將派員實施勞動檢查並依法查處。

加班費 勞團 桃園

延伸閱讀

差勤系統業者遭控下班還交辦工作 勞工要求「離線權」

影／中大女生宿舍深夜驚傳火警 警消疏散學生搶救中

台鐵控管加班費 員工不滿「被塞24小時輪班監視落石」

中秋摸彩涉賄？羅廷瑋遭控立委當選無效 今判有效確定

相關新聞

他3月一次請假21天惹主管不爽 被要求「每月休掉幾天特休」

每個上班族入職前，都會先了解公司的特休與其他福利規定。根據《勞基法》規定，連續工作滿一定期間就有「特休假」，特休假也會隨著年資增加。不過日前有位網友抱怨「我3月要休假21天，主管很生氣我平常特休都不休，一次累積太多天，現在強制要我每個月都放幾天」。

50歲女僅高職學歷問「學電腦來得及嗎？」 網建議：考2執照更快

每個人合適的工作不同，要找到心儀的工作也不容易。日前有位女網友表示，自己已經50幾歲了，但只有高職學歷，月薪1萬出頭，想找到不費力的工作，因此求助網友，「我現在學電腦跟語言還來得及嗎？」對此，網友們鼓勵，「一定來得及，現在很多網路資源都免費的」，也有人建議她考堆高機跟天車（固定式起重機）執照。

她抱怨金融業男生比較吃香 網吐槽：還是跟能力有關

行行出狀元！不過日前有位女網友抱怨，她在銀行工作兩年後，發現金融業的男生很吃香，她指出有位男同事升等升很快，而且考績也很高，讓她無奈表示，「分行女員工都對男生過分親切，對我們女生則是很兇」。不過網友吐槽，「妳們只是能力跟個性比不上人家而已，對方工作能力一定比較好」。

「學歷」重要嗎？38歲男國中畢業求職屢碰壁 網：可考學力鑑定

找工作時「學歷」真的是關鍵因素之一嗎？一名男網友發文，稱他38歲想離職，因為自己只有「國中學歷」，導致求職總是碰壁，想去假日班補學歷，但因為目前工作是輪班制而作罷，因此無奈詢問網友：「學歷真的那麼重要嗎？」

養豬場年收近200萬？她興奮喊「跳槽」 業內人曝真實面貌：別小看

畜牧業是大家眼中辛苦的勞力活，不過如果年薪高達近兩百萬，你可以接受嗎？一名女網友在Dcard分享，近日看到國外養豬場工作年薪達180萬，平均下來月薪至少12萬，忍不住表示「當下真的想大喊，我要跳槽！」，她以「大家會因為高薪想去養豬場工作嗎」為題和網友討論。

差勤系統業者遭控下班還交辦工作 勞工要求「離線權」

全國知名差勤系統業者「商合行」傳出遷廠爭議，今天又被員工控訴，下班後公司主管還透過通訊軟體交辦工作。雙方今進行勞資協調前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。