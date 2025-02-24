他3月一次請假21天惹主管不爽 被要求「每月休掉幾天特休」

每個上班族入職前，都會先了解公司的特休與其他福利規定。根據《勞基法》規定，連續工作滿一定期間就有「特休假」，特休假也會隨著年資增加。不過日前有位網友抱怨，「我3月要休假21天，主管很生氣我平常特休都不休，一次累積太多天，現在強制要我每個月都放幾天」。

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，自己3月會請假21天，但主管很生氣他之前特休都不休，累積太多天數一次請休，因此強制要原PO以後每個月都要休假。原PO無奈表示，「主管說3月的特休進來，要我每個月都休息幾天」，意思是要原PO不要累積到太多天一次請，讓公司人力短缺或增加代理人工作量。

文章曝光後，網友回應，「如果休假又有錢拿，其實很棒啊，讓自己放鬆開心一下」、「建議你特休還是加減用掉比較好，因為換錢是1:1，如果覺得沒差也沒關係，本來公司就不能強迫員工一定要休完」、「累積特休的用意是什麼？累積那麼多天一次請假的話，最後倒霉的是其他同事。除非真的無法特休，不然我一定想辦法休完」、「你一次請假21天，用掉特休跟補休來放假，站在法律上沒問題，但在管理者的角度觀感會不佳，如果部門主管覺得一個月沒有你，部門都可以運作，那他們會思考『我還需要這個人力嗎？』」、「真的很討厭這種特休不休的人，感覺就是故意要一次休假，都不想想想當他代理人多可憐，這種人真的很自私」。

根據《勞基法》，特休天數是根據到職年資來累計，每人30天為上限，雇主不能夠強制要求勞工在指定日期放特休，特休假最多可以延展一年，如果員工還是休不完，可以換成工資，且特休不需要向雇主說明理由，也不需要提供任何佐證文件，雇主要支付當日薪水。